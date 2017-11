Mancera y Anaya no incurrieron en promoción: comisión del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, no incurrieron en promoción personalizada para posicionarse con miras a los comicios presidenciales de 2018.



Así lo determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que resolvió la denuncia que Morena presentó en contra del mandatario capitalino, por la difusión de lo que consideraba como propaganda y la supuesta adquisición en tiempos en televisión.



Por unanimidad, los consejeros determinaron que son improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que reclamó la difusión de los spots en la cuenta personal del perredista Fernando Belaunzarán en Twitter, así como la supuesta adquisición de tiempos en televisión a través del programa “Diálogos Galileos”.

Las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala se pronunciaron a favor de que además de declarar improcedentes las medidas cautelares, entraran al análisis de fondo del video, pero en ese sentido el consejero Benito Nacif votó en contra debido a que consideró que la transmisión del video cuestionado es un hecho consumado.



“Se declaran improcedentes las medidas cautelares, no estamos considerando ningún tipo de medida cautelar ni de tutela preventiva (...).

Aunque se entra al estudio tanto del promocional como del programa denunciado, se llega a la conclusión de que no se está haciendo ningún tipo de promoción personalizada, no se está diciendo que se vote por un partido político en particular, ni tampoco se está llamando a que se haga algún tipo de rechazo a alguna opción política”, explicó Favela.



Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias también rechazó por unanimidad la aplicación de medidas cautelares a los promocionales del PAN sobre las preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales.



El PRI denunció que el dirigente nacional Ricardo Anaya hizo uso indebido de la pauta que le corresponde al blanquiazul al promocionarse en los spots en los que, además, acusó el uso de información de una encuesta de Buendía & Laredo, sin que hubiera certeza sobre el origen de la información.



Aunque los promocionales denunciados todavía no están al aire, los consejeros precisaron que es válido que la Comisión de Quejas revise el caso, pero aclararon que no se advierte el uso indebido de la pauta ni promoción personalizada por parte de Anaya, además de que el trabajo de la casa encuestadora cuenta con el respaldo científico registrado ante el INE.