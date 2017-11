Mancera se reunirá con Meade para solicitar más recursos para la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, adelantó que se reunirá este martes con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, para solicitar más fondos que ayuden en la etapa de reconstrucción de la Ciudad de México tras los daños ocasionados por los sismos de septiembre.



“Yo tengo que ir a defender a la Ciudad de México, entonces no vamos a platicar cómo podemos salir del problema, sino yo tengo que ir a defender a la Ciudad de México, tengo que ir a pedir los recursos que necesita”, dijo.



Indicó que luego de la reunión que sostendrá la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto en Los Pinos, se encontrará con Meade a quien le planteará los temas pendientes de la capital; “vamos a ver cuál es la conciliación numérica de lo que ellos tienen con lo que nosotros tenemos”.



“Si la Federación no me lo puede dar, pues ya nos explicará porqué. Pero yo tengo que llevar un planteamiento concreto de lo que necesita la Ciudad de México, no a ver qué es lo que nos pueden dar. Eso es lo que voy a llevar el día de mañana (martes)”, insistió.



Entre los temas pendientes que planteará el mandatario capitalino al titular de Hacienda, se encuentran los recursos del Fonden que no han sido entregados de manera oportuna para la reconstrucción.



Por otra parte, indicó que a la fecha están conformadas 190 carpetas de investigación, 137 de oficio, 53 de denuncia y derivadas de ellas varias comparecencias programadas para el día de hoy de aquellos que sin ser damnificados solicitaron ayuda de renta.



Por otra parte, anunció la firma de un convenio con la Cámara Nacional del Cemento (Canace) para acceder a materiales de construcción a precios preferenciales.