Mancera se declara listo para buscar candidatura presidencial del Frente

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se declaró listo para buscar la candidatura presidencia del Frente Ciudadano por México.



“Yo estoy listo para todo lo que se pueda presentar”, dijo.



En conferencia de prensa, el mandatario capitalino manifestó sus intenciones; “vamos a ver exactamente cuáles son los escenarios, pero estamos listos y de frente hacia el Frente o el escenario que se presente”.



Sin embargo, llamó a no adelantarse, pues todavía está dedicado a la reconstrucción de la capital, tras los daños causados por los sismos del pasado mes de septiembre.



“Pero esto todavía no nos adelantemos. Verán ahí les daremos la información oportuna”, indicó.



Por otra parte, afirmó que todavía no se ha definido al que se quedará encargado del despacho en la administración capitalina, una vez que se vaya a hacer campaña.