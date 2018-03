Mancera rechaza campañas de denostación

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se unió al llamado de los empresarios para pedir a los candidatos hagan propuestas y debatan en serio.

“México necesita construir, terminar con campañas de denostación, de ataque de encono”, dijo.

Ante las críticas del candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, de que el mandatario capitalino “quedo a deber” a la Ciudad de México; dijo que a él no le interesa subirse al ring, "lo que quieren es que me suba. Si tienen ganas de pelear están los rines, está la UFC, están varias arenas”

Mancera Espinosa insistió “ya hagan propuestas” y que debaten en temas que interesen al país.

También afirmó que una vez que deje la administración capitalina estará al pendiente de quien lo llegue a gobernar y si tiene que señalar algo, lo hará.

“Queremos que le vaya bien a la ciudad, quien esté, quiero que le vaya bien a la ciudad, mi labor y mi tarea es tender puentes, por eso no me interesa pelearme ni con a, no con b, no con c. Lo que me interesa es más bien construir”, concluyó.