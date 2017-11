Mancera pide a AMLO retirar bloqueo de Morena en la ALDF

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que se pueda retirar el bloqueo legislativo a la capital del país y que no se alienten estas prácticas, porque no abonan para nada.



"De lo que se está hablando, al menos en el discurso, es de una reconstrucción nacional. Esto parece una destrucción local, legislativa", dijo y abundó que se le hace un llamado a López Obrador para que intervenga como máxima autoridad de ese partido.



"Es como cuando a mi me hacen un llamado respecto de los servidores públicos de la ciudad. ¿Quién responde por ellos?, pues yo. Tengo que intervenir cuando algún funcionario se porta mal, está descarriado, sino, quién lo va a hacer. Si hay un jefe máximo, un jefe supremo, ya que se ponga orden a todo lo demás", pidió.



Expuso que está seguro de que habrá ley de reconstrucción y que será algo bueno para la ciudad: "Nosotros ni permitimos invasiones ni que se asienten en las grietas ni en las barrancas. Habría que escuchar todas esas voces que se están oyendo… del por qué la gente está viviendo donde lo hace".



Y es que este martes, los diputados de Morena intentaron boicotear la sesión en la ALDF para exigir que fuera reinstalada Flor Ivonne Morales como presidenta de la Mesa Directiva removida unos días antes, pero sólo consiguieron que les descontaran el día.



Sobre las declaraciones de Ricardo Monreal de que no buscaría la jefatura de Gobierno por ningún partido y de que Mancera era el abanderado para el Frente Ciudadano por México hacia los Pinos, el mandatario capitalino aseguró que no hay "dados marcados ni será una elección en donde se meta el jefe de Gobierno".