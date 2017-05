Mancera fustiga a quienes promueven división y atraso

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, rechazó a quienes promueven la división y el atraso del país.



Entrevistado tras encabezar la Inauguración de la Planta Potabilizadora Río Hondo – Agrícola Pantitlán, afirmó que “no debe ser un tiempo de enfrentamientos y descalificaciones; yo creo que vale la pena que platiquemos cosas buenas del país”.



Convocó a los críticos de todo que “el beneficio por México debe ser un compromiso básico ¿Cuál es el compromiso básico? El beneficio al campo, no frenar temas de infraestructura, modernización, innovación en el país; México se merece que haya avance”.



Se adhirió a la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en el “Llamado a México” para promulgar una nueva Constitución, con un gobierno centrado en los ciudadanos y un modelo económico que reemplace al neoliberalismo.



“Obviamente nosotros seguimos platicando con el ingeniero Cárdenas, hay varios alcaldes que están interesados en poder formar parte de un proyecto importante, hay líderes regionales, hay líderes locales pero hay que esperar el tiempo exacto para hacer el lanzamiento”, comentó.



Se manifestó dispuesto a encabezar el proyecto aunque dijo que será la gente quien defina a quien encabece ese proyecto ciudadano: “que lo decida la gente como siempre, tú pones pero la gente es la que dispone”.



Mancera Espinosa recordó que la alianza no es con los partidos, sino con los ciudadanos: “yo creo que no es hablar de alianza de partidos, la alianza no es entre partidos, la alianza puede ser en un proyecto pero no es hablar de que dos partidos se van a unir para hacer frente a algo. Yo quisiera escuchar a Movimiento Ciudadano, quisiera escuchar a PT, actores de la sociedad civil haciendo una convocatoria; hacer un llamado por el país, hacer un llamado por México en su beneficio pero en esa convocatoria, en una convocatoria amplia, en una convocatoria que no desdibuje la función política misma”.



Por otra parte, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, no descartó que se pueda dar una crisis de seguridad en el país, por lo que convocó a los gobernadores a “construir policía”.



Para ello, se tiene que tomar en cuenta la evaluación de la policía a nivel nacional, elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación”.



Con base en él se debería tener un presupuesto homologado de policía en todo el país, que igualar salarios, cantidad de elementos, calificación similar, además, realizar las modificaciones legislativas que México necesita, y de las que se nos está pasando el tiempo.



Ante el incumplimiento de algunos estados de las medidas anticontaminantes impuestas por las Comisión Ambiental de la Megalópolis, el mandatario capitalino expuso que “nosotros tenemos que cumplir con la Ciudad de México, mi compromiso es por la salud de la gente de la Ciudad de México, yo no voy a escatimar ningún esfuerzo, ni ninguna, ni ninguna conservación de imagen política por no hacer lo que se tiene que hacer”.