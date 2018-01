Mancera envía terna de candidatos a delegados a la ALDF

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, envió las ternas de los aspirantes a sustituir a los jefes delegacionales de Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc que solicitaron licencia para retirarse de sus cargos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).



Para gobernar Coyoacán, una vez que su titular Valentín Maldonado pidió licencia para buscar una diputación local, el mandatario capitalino propuso a Pablo López Ángel, director general de Administración; Oliver Domínguez Sánchez, director general de Servicios y Mejoramiento Urbano y Edgar Jiménez Santillán, cercano al diputado Mauricio Toledo.



En esta terna no se contempló al actual encargado de despacho Ulises Bravo.



En Tlalpan, a donde dejó la jefatura delegacional Claudia Sheimbaum en busca del gobierno de la Ciudad de México por Morena, la terna planteada por Mancera Espinosa la conforman Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, actual encargado de Despacho; Héctor Villegas Sandoval, coordinador de Asesores y Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.



Para Cuauhtémoc, de donde Ricardo Monreal se retiró para dedicarse a "leer, escribir, pensar y dormir", las propuestas son el actual encargado del Despacho, Rodolfo González Valderrama; Zuleyma Huidobro González, ex directora del Jurídico y de Gobierno , así como Salvador Loyo Arenchandieta, director General de Administración



Estas ternas fueron enviadas a la ALDF, donde los diputados locales decidirán quién de los tres candidatos es el más viable para dirigir la administración de cada demarcación. Si no es aceptado ningún candidato de la terna, el jefe de Gobierno deberá plantear a otros tres prospectos.