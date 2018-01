Mancera condena violencia durante mitin de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, condenó los hechos de violencia que se suscitaron durante un mitin de Claudia Sheinbaum en la delegación Coyoacán.



Aseguró que no habrá impunidad y que si hay un funcionario involucrado, la sanción será mayor pues "no vamos a ser tapadera de nadie”.



“Condenamos enérgicamente los hechos que se suscitaron el día de ayer. Es muy lamentable que en un evento político se llegue a este grado de violencia, es absolutamente condenable”, señaló.



Mancera Espinosa dijo que no habrá impunidad por lo que la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) inició una carpeta de investigación.



Sin embargo comentó que no puede haber un exceso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) en los mítines políticos porque “también nosotros podríamos caer en una violación a la libertad política con un exceso de presencia policial”.



El mandatario capitalino también informó tras las agresiones en Coyoacán, platicaron telefónicamente el secretario de Seguridad , Hiram Escudero y Claudia Sheimbaum y acordaron que donde haya algún tipo de riesgo se enviará la fuerza pública.



“No vamos a permitir que haya ningún tipo de brote de violencia. Vamos a actuar con toda responsabilidad, hay una frontera que no vamos a pasar. Quien haya determinado llevar hasta el grado de la violencia su actuar, tendrá que responder a esa violencia”, concluyó.