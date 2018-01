Magistrados morelenses interpondrán controversia vs. reforma al poder judicial

CUERNAVACA.- Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos interpondrán una controversia constitucional en contra de las reformas aprobadas a la ley judicial del Estado, el pasado 15 de diciembre, con la que desaparece el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), informó la magistrada, Nadia Luz Lara Chávez.



"Esta reforma ha traído como consecuencia una incertidumbre y parálisis en el Consejo de la Judicatura, como por ejemplo que se han detenido el nombramiento de 21 jueces, lo cual estaría afectando la administración de justicia así como también el ejercicio del presupuesto", señaló en entrevista para el Financiero.



Esta postura la manifestaron por la mañana de este lunes cinco magistrados en rueda de prensa quienes comentaron que desde el 19 de enero se le solicitó a María del Carmen Cuevas López, magistrada presidenta, que se convoque a sesión de pleno para revisar las reformas y hacer los ajustes correspondientes.



Y, también existe incertidumbre para el caso de la desaparición del TUJA, ya que ello impide el avance de las audiencias, por la parálisis al interior, que si bien, la reforma no se ha publicado en el Diario Oficial, afectan ya al poder judicial en la entidad. Y es que tampoco se habla del destino que tendrán los jueces, y que son especializados en la materia, así como también el caso de su personal.



"Esto implica una afectación y retroceso en los casos de aplicación de justicia en menores que tienen conflicto con la ley", abundó.



Lara Chávez señaló que las reformas aprobadas por los diputados de la LIII Legislatura son una clara intromisión de parte de los diputados a la autonomía del Poder Judicial. "Tan es así que hoy salió un comentario en torno a que se defenderá dicha reforma, pero antes de defenderse debe revisarse a fondo", agregó.



Por otro lado, agregó Lara Chávez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Enrique Javier Laffite Breton refiere que la desaparición del TUJA, se trató de una petición del propio TSJ, que encabeza Cuevas López, pero en el que dijo, solo actuó un grupo de magistrados y no todo el pleno.



Por tanto insistieron en que la reforma debió fortalecer tanto al TUJA como al Consejo de la Judicatura, ya que así se está haciendo a nivel nacional y no se debería pensar en su desaparición como sucede aquí en Morelos.



"La tendencia nacional es el reforzamiento del Consejo de la Judicatura y no un retroceso, Morelos es el único estado que lo haría, no hay un antecedente como tal en toda la República", concluyó.



Los magistrados morelenses que exigen que se revise la reforma, son Carlos Iván Arenas Ángeles, Norberto Calderón, Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gamboa, Nadia Luz Lara, pero a su vez también la magistrada del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemez.



El próximo jueves comienza se instala el primer periodo ordinario de sesiones del Tercer Año Legislativo en Morelos y, aunque la reforma no se ha publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, los magistrados temen que se apruebe sin que ésta se haya revisado a fondo, que lejos de traer una reestructuración que beneficie al poder judicial, sólo lo estará afectando.