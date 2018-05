No fue borrón y cuenta nueva, fue madurez cívica para trabajar con AMLO: Espino

La madurez cívica y ciudadana le permitieron a Manuel Espino trabajar junto a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pese a las diferencias que han tenido ambos en el pasado, reveló el propio Espino en entrevista con Javier Risco en La Nota Dura.

"Los dos sabemos nuestras propias historias, lo que nos dijimos en el pasado, hay que tener madurez de superar las diferencias del pasado. No es que sea borrón y cuenta nueva, tiene que ser madurez cívica, ciudadana, capacidad de superar nuestros desencuentros del pasado, tenemos que atender ese clamor social que dice '¿por qué los políticos no se pueden poner de acuerdo?'. Muy por encimas de las diferencias está el deber ciudadano", señaló el coordinador de organizaciones civiles de la campaña del candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia'.

Indicó que antes de que él aceptara trabajar con el candidato presidencial tuvieron dos reuniones privadas.

Dijo que él no está apoyando el proyecto de López Obrador porque esté buscando un puesto en caso de un virtual triunfo del candidato.

"No estamos apoyando este proyecto por ofrecimiento de dádivas, de puestos, primero hay que ver si López Obrador quiere invitar a Manuel Espino; Peña Nieto me invitó y le dije que no", agregó.

Refirió que está como voluntario y que sólo espera que su labor sea un buen ejercicio de gobierno.

Agregó que AMLO valora mucho la participación de las organizaciones civiles, aunque hay muchísimas organizaciones viciadas que parecen aliadas del gobierno en turno.