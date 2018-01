Madero defiende la detención de exsecretario del PRI... sin pruebas

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Madero, coordinador Ejecutivo del Gabinete del gobierno de Chihuahua, defendió las acusaciones de la Fiscalía estatal contra el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, por el delito de peculado, y dijo que hay documentos que sustentan el caso y la prisión. Pero ni mostró ni detalló el contenido de las pruebas.



En entrevista con El Financiero, Madero sostuvo que la acusación por el delito de peculado contra Gutiérrez “está perfectamente sustentada con documentos muy concretos, específicos y una investigación que ha sido técnica, científica y no basada en declaraciones de testigos protegidos”.



Dijo que las pruebas son muy concretas contra el priista y su vinculación con el desvío de los 250 millones de pesos. No obstante, al preguntarle el detalle de las pruebas, comentó que no se pueden dar a conocer debido a que ello forma parte de la investigación.



Apuntó que incluso, tras darse a conocer la investigación por el caso del desvío de recursos, “en Hacienda se pusieron muy nerviosos y quisieron presionarnos para poder conocer el expediente y tener acceso a la investigación; sin embargo, eso es imposible, es violentar todo el trabajo de la percusión del delito en Chihuahua, donde la Fiscalía ha hecho un gran trabajo”.



Comentó que en términos generales el delito de peculado se comete porque la aportación que hace Hacienda de los recursos para el fortalecimiento financiero de los estados, en el caso de Chihuahua se desvío a campañas políticas y esto se hace con la simulación de servicios, de contratos, de proveedurías, de cosas que nunca se entregaron.



“Estos recursos se sacan de las arcas del estado, se entregan a un particular y después se transfieren a las arcas del PRI para operar políticamente, eso es lo que se está investigando y lo que se está sancionando en este caso”, detalló.



Madero apuntó que los argumentos de quienes están sugiriendo que la investigación y toda la información se está obteniendo con base en torturas o testimonios, es totalmente falso para tratar de desacreditar el trabajo serio, profesional e imparcial de la Fiscalía de Chihuahua para combatir la corrupción”.



Sobre los 700 millones de pesos retenidos por Hacienda al gobierno de Chihuahua, Madero explicó que una cosa es lo que dice la Secretaría que ya nos entregó y que tiene que ver con el ramo 33 y las partidas que la Federación entrega a las entidades federativas; y otra cosa es la partida para el fortalecimiento financiero de las entidades, que es adicional y que se convino el 14 de diciembre pasado.



“El boletín de Hacienda es una vacilada, una distracción, no habla del convenio, no habla de los 700 millones de pesos, da una danza de cifras para decir que son muy buena onda y que apoyan, pero no tocan el punto fundamental, que es el convenio”, aseguró.



Explicó que “esos recursos, que además disminuyeron en más de 30% con respeto a lo que se entregaba a la administración de César Duarte, es lo que nosotros estamos reclamando porque ya estaba pactado y se suspendió por la investigación que se abrió contra el PRI”.



Detalló que en diciembre de 2014 el gobierno dio a Chihuahua mil millones de pesos; en 2015, mil 183 millones; en 2016, 770 millones, que fue el cambio de gobierno. Es decir, con Duarte mil 183 y con Javier Corral 770 millones, más de un 30 por ciento menos.