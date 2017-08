Lozano, un esquirol, no representa al PAN: Madero

El expresidente nacional del PAN, Gustavo Madero afirmó que el senador Javier Lozano es un esquirol y no representa al PAN.



“Lozano está jugando un rol de esquirol y siempre ha jugado ese papel desde hace muchos años, no ha cambiado y tiene un patrón de que tiene una correa de transmisión y está obedeciendo esa correa”, dijo Entrevistado en el marco de la V Reunión Plenaria del PAN, Madero Muñoz agregó: “no representa al partido para nada, es un ‘bato’ que ahí está, que el partido fue generoso y le ofreció las siglas, pero está trabajando con una agenda más particular y en contra del partido”.



Señaló que falta ver cómo va a votar. “Vamos a ver cómo vota, pero sí la instrucción del partido está muy clara, la del PAN está muy clara y la del PRI está clara, si él quiere votar como el PRI está tomando una decisión.



Comentó que coincide con Ricardo Anaya en que la postura de ir en contra del pase automático de Procurador General a Fiscal de la nación es una decisión de la Comisión Permanente y no un tema personal del dirigente.



“Yo estuve ahí, esta es una decisión de deliberación unánime de todos los integrantes de la Comisión Permanente, que es el órgano facultado para establecer lineamientos en estos términos, incluso estuvo presente el ex presidente Felipe Calderón y participó e intervino y votó a favor.



Sobre la posibilidad de que el PAN lo invite a reconsiderar dijo que no. “No, ignorarlo, de ahí para arriba. Ahí los medios son los únicos que le dan cancha, si los medios no lo pelaran, no pasara nada, pues sería un loco”.



Agregó que tampoco puede influir su postura dentro del PAN pues “él está y siempre ha hecho ese papel, o sea, véanlo constantemente a lo largo y vean sus tuits y vean su comportamiento ha sido de esquirol permanente y de que tiene una línea de intereses muy definida que normalmente se aparta, como en este caso lo está haciendo, de una disposición que el partido está estableciendo con mucha claridad.



“Si él quiere estar del lado del poder, del PRI y de la opacidad, pues es su definición de lado de la historia que quiere ubicarse.



Madero apuntó que incluso hablar del asunto “es dedicarle mucho tiempo a ese ‘bato’, ya tomen temas más interesantes”.



El senador Javier Lozano le respondió en su cuenta de twitter: “El primero en entregarse a los brazos de @EPN en el #PactoPorMéxico ahora me sale muy digno. #Patético”.



Asimismo sostuvo que “la reforma al artículo 102 constitucional y transitorios, el decreto que firmó Ricardo Anaya, prevé pase automático y libre partidismo”.