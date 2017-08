Los que dividen a la sociedad sólo la dañan, alerta Narro

José Narro Robles, secretario de Salud, señaló que para la elección presidencial de 2018 el PRI y los partidos con los que irá en alianza tienen que hablar muy claro y con la verdad a la ciudadanía.



Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales y senadores del PVEM, que se realiza en la sede del Senado, el funcionario subrayó que también es de los que piensan que “enfrentar a la sociedad daña y divide a la sociedad, que es una equivocación”.



“Soy de los que creen que hay que recuperar la esperanza, porque la esperanza es de todos, es nuestra, y que tenemos que unir, sumar y mejorar el ánimo social, y que tenemos condiciones para poder conseguir lo que se quiere”, apuntó el exrector de la UNAM.



Antes, en entrevista, después de participar en la ceremonia conmemorativa por los 170 años del Hospital Juárez, se le cuestionó si está preparado para la elección que hará el PRI.



Afirmó que está “muy preparado para los tiempos de México. Cuando vengan esos tiempos donde se hagan convocatorias, señalamientos, se fijen mecanismos, reglas…uno tendrá la posibilidad de tomar definiciones. Mientras no, es bordar en el vacío. Sólo es jugar un poco con la imaginación. La imaginación es una de las grandes armas que tiene el ser humano, pero uno tienen que imaginar un México mejor”.



–Le quita el sueño la elección



– se le preguntó



–Yo duermo muy bien. Yo duermo tranquilo. Pero no son los tiempos. ¿Cómo tomar definiciones cuando nadie convoca? No se han decidido los tiempos aún en el partido donde yo milito.



Narro Robles pidió también reconocer los logros de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y no ser “prisioneros” de las dificultades y los problemas.



Explicó que “no hay otro periodo gubernamental en el que se hubieran creado 2.9 millones de nuevos empleos con seguridad social. No hay. Ni sumando varios de los periodos. Ni sumando los últimos tres periodos llegamos a esa cifra. Hay muchos otros datos que tienen que alentarnos. Lo cual no quiere decir que tenemos que dejar de reconocer los problemas, pero vivir sólo prisioneros de las dificultades, de lo negativo, de lo problemático, no es sano, no es pertinente, no es justo”.