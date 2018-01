Los 5 puntos que propone Meade para atacar la inseguridad en México 

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, definió cinco puntos que deben ser parte de la estrategia para combatir el crimen en el país.



Durante el Foro Puntos de Encuentro “Seguridad y Justicia”, organizado por la Fundación Colosio en Durango, el ex secretario de Hacienda, habló sobre el problema que existe en México y la inseguridad que se vive en los estados.



El aspirante a a la Presidencia resumió la estrategia en cinco puntos:



Primero, “pegarle a la delincuencia donde le duele”, reduciendo el flujo de armas y el dinero; trabajar en capacitar a la fuerzas policíacas pagándoles mejor y que los ciudadanos tengan la confianza de que están listos para enfrentar a la delincuencia; igual castigo al que cometa el mismo delito; una buena política de prevención y de inclusión; además de evitar los espacios “para se escondan los criminales” con un buen sistema integral de información.



Meade Kuribreña criticó -de nueva cuenta- a los estados gobernados por los partidos que integran la coalición Por México al Frente ante el aumento que ha habido de la violencia; mientras, dijo, que los gobernados por el PRI o el Partido Verde de México han logrado un descenso en su criminalidad.



“Vemos estados como Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Aguascalientes donde el delito se incrementa en órdenes superiores al 50 por ciento y vemos al mismo tiempo, estados con grandes retos de pobreza, donde la delincuencia no se incrementa, como es el caso de Yucatán, Chiapas, el Estado de México y Guerrero. En muchos de estos estados se ha contenido la inseguridad y ha empezado a diminuir”.



Dijo que ha habido repuntes importantes en materia de violencia en los últimos dos años.



“Ha habido repuntes muy importantes en materia de violencia. Un repunte muy relevante del 2006 al 2011 y un nuevo repunte muy importante en el último par de años que no se dio en la misma geografía. Los puntos donde veíamos violencia en el 11 no necesariamente coinciden con los puntos donde vemos violencia en el 17”.



Añadió que se debe revisar el tema penitenciario, debido a que con una mala administración, las cárceles se convierten en “universidades delincuenciales” y se agrava el problema porque se dificulta la reinserción.



Explicó que se debe quitar el flujo de armas a la delincuencia organizada debido a que el número que tienen disponibles oscila entre 800 mil armas hasta un millón y medio, superior al que tienen disponibles ejércitos de países como Argentina, Perú y Guatemala.



Meade añadió que se debe actualizar la Ley de Extinción de Dominio porque “no está actualizada, hace jugar la misma suerte al recurso que a la responsabilidad pena. En los diferentes lugares del mundo donde la extinción de dominio funciona, ambos procesos están disociados”.