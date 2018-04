Los mejores 'golpes' de los presidenciables en el debate, según sus voceras

Desde un mensaje de seguridad hasta sus propuestas y exhibir una presunta triangulación de dinero son los aciertos que tuvieron los candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala durante el debate de este domingo, indicaron este lunes las voceras de los presidenciables en el programa La Nota Dura con Javier Risco.

"Yo creo que sin duda nos sentimos contentos, emocionados que tuvo un desempeño extraordinario, tiene mucha más amplitud de propuesta específica y viable. Este tema de López Obrador de dar generalidades es contrario a José Antonio Meade, que tiene las cifras, es quien más hizo propuestas, quien más planteó propuestas, los temas fueron de mayor relevancia del país", señaló Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina de Meade.

Señaló que Meade detalló el esquema de triangulación de recursos de Anaya, donde hay cinco involucrados, de los cuales tres que ya pasaron por la justicia y dos están en proceso de investigación.

Señaló que el golpe más fuerte que dio Meade en el debate fue mostrar que AMLO "miente en su 3 de 3 sobre que tiene tres departamentos y que están en un tema de herencia pero eso no quita el bien, no deja de ser propiedad de alguien".

Mientras que Mariana Gómez del Campo, vocera de Ricardo Anaya, indicó que el candidato ganó el debate y citó la evaluación realizada por el diario Reforma entre 300 líderes.

"Ganó con el 68 por ciento Ricardo Anaya, sorprendió Jaime Rodríguez con 47 por ciento. Anaya es el candidato que tuvo las mejores evaluaciones, según este ejercicio que hizo el periódico Reforma, quien lo perdió fue López Obrador", señaló.

Fernanda Caso, vocera de la campaña de Margarita Zavala , celebró el nuevo formato de debate, aunque señaló que hace falta cultura del debate desde la base de los partidos hasta los candidatos.

"Vi a un candidato del PRI y del PAN dedicándose a atacar y a un candidato evadiendo, cualquiera que lo critique es que forma parte de la 'mafia del poder'. Sobre el 'Bronco' no me refiero porque no es serio, las propuestas que puso sobre la mesa no son nada serias", señaló Caso.

Indicó que el golpe que dio Margarita fue que "les habló a los ciudadanos, a esos ciudadanos que estaban viendo el debate y no a sus contrincantes, y pudo plantear una alternativa de seguridad".

Irma Eréndida Sandoval, vocera de la campaña de López Obrador, señaló que AMLO domina la agenda y en el debate, evidentemente todos se dedicaron a 'golpear' a este candidato.

"Pero él, con una gran templanza no cayó a los niveles de descalificación, en aventarse lodo, parecía una especie de comparecencia de quienes se visten de oposición cuando ellos han estado en el poder durante décadas", señaló.

Agregó que se necesita recuperar la paz y señaló que la propuesta que hace AMLO es hacer una novedad política, de hacer las paces como sociedad.

"No queremos que los mexicanos se queden con la idea, y lo dejó muy claro, que la amnistía tiene que ver con la impunidad, las amnistía tiene que ver por ejemplo con los campesinos que está obligados a sembrar amapola ", indicó Sandoval.