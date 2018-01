Los funcionarios recién llegados 'van a reforzar a Meade porque no levanta': AMLO 

VERACRUZ.- El precandidato a la presidencia de México por Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que las modificaciones en el gabinete de Enrique Peña Nieto obedecen a que los funcionarios recién llegados podrían llegar a realizar labores procelitistas que apoyen la campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.



"Los cambios de ayer sólo tienen sentido porque los nuevos se pueden dedicar a hacer labores procelitistas en favor de Meade".



En entrevista durante su gira por el Estado de Veracruz, en el municipio de Huayacocotla, López Obrador indicó que estas alturas es muy difícil que se vayan a modificar las políticas públicas federales con la llegada de nuevos funcionarios debido a que falta muy poco tiempo para la salida de Peña Nieto de la presidencia. "Van a reforzar a Meade porque no levanta".



Acerca de la posible candidatura de Miguel Ángel Osorio Chong al Senado de la República, Andrés Manuel contestó: "con los difuntos no me meto".



Asimismo, señaló que electoralmente, José Antonio Meade está mal y se demuestra en algunas encuestas en las cuales se encuentra en tercer lugar y en otras en cuarto.



Es por esto que dijo aún hay la posibilidad de que Aurelio Nuño remplace a José Antonio Meade en la candidatura presidencial del PRI.



"Mis gargantas profundas me están diciendo que se sigue analizando la posibilidad de que cambien a Meade por Nuño". Esto se definirá hasta al final de la precampaña, por lo que "todavía tienen tiempo".



Acerca de la posibilidad de que Miguel Ángel Yunes Linares de presente en uno de los mítines que López Obrador realiza en Veracruz, el pre candidato de Morena mencionó que sería un acto de provocación.

"Nosotros no vamos a caer en provocaciones".