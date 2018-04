Los estudiantes de cine están desaparecidos, reclama familia

GUADALAJARA.- "Salomón, Marco y Daniel todavía los llamamos en presente", dijo al micrófono Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) al arribar a la glorieta de Los Desaparecidos junto con cientos de jóvenes.

"Para nosotros, los tres estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV) siguen siendo desaparecidos y lo decimos claro y fuerte a las autoridades estatales y federales que no abandonaremos a las familias de nuestros tres compañeros, ni de ninguno de los más de tres mil desaparecidos de Jalisco, porque hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros",aclaró el líder estudiantil para detonar el grito "queremos paz, queremos paz..."

El mensaje de la FEU fue escuchado por familias de otras personas desaparecidas, alumnos de la Universidad de Guadalajara, ITESO, Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Tec de Monterrey y CAAV, así como de miembros del Grupo de Jóvenes de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Las organizaciones universitarias invitaron a las familias de los tres estudiantes de cine a participar en la marcha, pero al final no llegaron.

A pesar de su ausencia, Jesús Medina aseguró que recibieron su aval para hacer este posicionamiento y desmentir que están de acuerdo con los resultados de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) que indican que los tres cineastas fueron asesinados y después disueltos en ácido. "Hay que decirlo abiertamente, las familias no están de luto, no han vivido el duelo porque no tienen un dictamen que demuestre que las pruebas de ADN coinciden".

Los parientes de Salomón, Marco y Daniel ya tienen contacto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir su apoyo, aseveró el presidente de la FEU. "Nosotros creemos que se tiene que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera urgente y le tenemos que poner lupa internacional a Jalisco, porque esto no puede seguir pasando, esto es un infierno", remarcó.

La marcha estudiantil partió de la Rambla Cataluña para continuar por avenida Vallarta, Paseo Chapultepec y concentrarse en la glorieta de Los Desaparecidos (Niños Héroes). Según la dirección de Protección Civil de Guadalajara reunió a 12 mil jóvenes.

Protección Civil de la Universidad de Guadalajara estimó que se habían congregado entre 7 y 8 mil personas.

Al frente del contingente iban familias de otras personas de desaparecidos. Portaban lonas de los rostros de Raúl Valle, José Haro, María Fernanda Azpeitia y de otros jaliscienses que son buscados por padres, hijos, hermanos y amigos.

El grueso de la manifestación exclamó "no somos delincuentes, no somos delincuentes..."

En la glorieta de Los Desaparecidos, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de tomar el micrófono y compartir su amarga experiencia.

Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, desaparecido desde el 17 de enero de 2011 en el municipio de Tonalá, expresó: "Es la primera vez que me siento acompañada, y les agradezco de todo corazón que estén aquí". La multitud respondió "no estás sola, no estás sola, no está sola..."

En un rincón de la glorieta, sentada en el suelo estaba Lízbeth Silva, quien lloraba desconsolada, mientras escuchaba los discursos. Ella asistió a la protesta para exigir la localización su cuñado, Carlos Amador Magaña, quien desapareció hace un año en Las Huertas, Tlaquepaque. "Del caso de mi cuñado no sabemos nada, las autoridades siempre dicen lo mismo, que están investigando pero no dan respuestas certeras", reclamó.