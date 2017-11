Los 4 ejes de trabajo de la nueva presidenta de la CDHDF 

La nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández dijo que su objetivo al frente del organismo es facilitar que las víctimas tengan la voz que no tienen en otros lados.



"La idea es que los quejosos tengan una comisión abierta para ellos, porque todo el proceso sobre derechos humanos nació desde la ciudadanía", dijo Ramírez en La Nota Dura.



Acerca de los temas urgentes para atender en la materia en la Ciudad de México, Ramírez Hernández afirmó que hay cuatro grandes ejes para la reconstrucción de este marco.



El primero es en torno a la violencia y seguridad desde una lógica de los derechos humanos, un tema que no sólo aborda el tema policial, sino el de violencia social y de prevención.



El segundo es la movilidad, que habla sobre el tránsito de todos los que circulan en la ciudad.



El tercero es recuperar a la CDMX como una ciudad santuario, por el alto crecimiento de migrantes retornados en el último año, entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.



El cuarto tema es que la ciudad se convierta en icono de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas.

Asimismo, la titular mencionó que la comisión será incluyente sobre el trabajo entre sociedad civil y gobierno, "tendrá las puertas abiertas a los poderes legislativos, la administración local y federal, porque la agenda no puede ser resuelta por un solo sector, es una comisión de agenda compartida frente a los retos".



Sobre el tema de devolverle el valor a la CDHDF, la funcionaria dijo que esto se logrará poniendo el diálogo sobre la mesa, esa es la parte más metodológica, que la comunicación sea principio fundamental para llegar a acuerdos en pro del crecimiento como país y como ciudad".



"De repente se nos olvida que las comisiones solo son de defensa, pero también son de promoción de derechos humanos para generar más consenso y una cuidadania que comprenda qué son los derechos humanos, y cómo nos competen como un marco para la defensa de la dignidad", sostuvo.



Por último, la presidenta dijo que la misión es que todos los individuos comprenda el significado del derecho a la ciudad.