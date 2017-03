Los diputados no aceptamos presiones para aprobar ley de Fuerzas Armadas: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados agudizaron las acusaciones y advirtieron que la aprobación de las reformas sobre seguridad aún llevará tiempo.



La presidente de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, advirtió que los legisladores no aceptarán presiones de nadie para aprobar las reformas sobre seguridad interior, para dar un nuevo marco legal de actuación a las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad pública y al crimen en el país.



“No ha lugar a presiones, no la ha habido por parte de las autoridades, no hay tiempos ni plazos en específico. Estamos trabajando, y se están analizando a fondo y con seriedad las opiniones en este tema”, dijo la panista.



“Lo fundamental es que se agote el escuchar las voces, las opiniones y no actuar bajo presiones de ningún tipo para dictaminar la ley, que pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado”, sostuvo.



“Sé de la disposición de las comisiones (de Seguridad y de Gobernación) y de los diputados, para, antes de emitir un dictamen, escuchar las opiniones de estudiosos, analistas, académicos, organizaciones involucradas con el tema y gobernadores”, manifestó.



Murguía Gutiérrez señaló que hay opiniones coincidentes en torno a las diferentes iniciativas de Ley de Seguridad Interior, pero también hay algunas voces que han hecho observaciones a algunas de ellas.



El coordinador del PRI, César Camacho, aceptó que el tema de las Fuerzas Armadas no avanza porque el PAN condiciona su aprobación que se apruebe primero el Mando Mixto, “en el que nosotros no estamos de acuerdo”.



“Nosotros hemos expresado nuestra opinión al respecto, que es congruente con lo que el secretario de Gobernación expresó en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; creemos que la fórmula correcta es la de Mando Único. Como saben, hay una minuta del Senado, de reforma constitucional que en principio a nosotros no nos satisface”, dijo.



“No obstante que los temas están vinculados, creemos que la discusión del Mando Único-Mixto no tiene que condicionar el análisis y la aprobación para lograr la discusión y la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la de las Fuerzas Armadas”.



Por eso “la Comisión de Gobernación trabaja muy cerca del Senado y de todos quienes tenemos interés por ser escuchados. La Junta de Coordinación Política recibirá el próximo miércoles 22, a tres gobernadores, como lo habíamos anunciado, de origen partidario diferente, porque es importante recabar sus puntos de vista. Los días siguientes recibiremos a los presidentes de las asociaciones de alcaldes del país, con el propósito, también, de escucharlos”.



Aclaró que, por esa razón, “no hay un plazo que hayamos establecido, ni en la Junta de Coordinación Política y hasta donde entiendo tampoco en la Comisión de Gobernación, pero sí la voluntad de sacarlo cuanto antes, sin que la prisa pueda llevarnos a correr el riesgo de las imprecisiones, o de dejar de escuchar puntos de vista, que son importantes para completar un tema tan complejo como la Seguridad Interior”.



La Comisión de Gobernación, que es a la que le toca hacer el dictamen, “seguro que preparará un dictamen que hará público; obviamente, primero entre los integrantes de la misma Comisión, y si alcanza los votos necesarios, lo traerá al pleno”.



El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, adelantó que el tema requiere aún de más tiempo para su análisis, porque “no aprobaremos reformas al Ejército que después serán contraproducentes; hay que madurarlas”, dijo.