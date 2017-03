Los aspirantes presidenciales del PRI tienen que esperar: Narro

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tiempos para contender por la candidatura presidencial en el PRI todavía no han llegado, por lo que todos los que aspiren a la postulación tendrán que esperar a que el partido defina las reglas.



Así lo reconoció el secretario de Salud, José Narro Robles, quien al ser cuestionado sobre sus propias aspiraciones, manifestó que una vez que llegue el momento y se definan los mecanismos internos, decidirá.



Como único orador de la ceremonia por el XXIII aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio que realizó el PRI en su sede nacional, aseguró que así como en su momento acompañó al entonces candidato presidencial, hoy mantiene su compromiso y apego a los principios que guiaron al político de Magdalena de Kino, Sonora.



Por ello, puntualizó que más allá de cualquier decisión con miras a 2018, tiene la disciplina necesaria para concentrarse en la tarea que actualmente le encomendó el presidente Enrique Peña Nieto.



"Estos no son los tiempos todavía (para pensar en la candidatura presidencial), el partido habrá de definir en su momento mecanismos, fórmulas, reglas (...). Llegará el momento y habrá que ver cómo es ese momento, qué es lo qué pasa y tendremos todos que esperar. Yo hago mi trabajo, tengo mi compromiso con el presidente Peña Nieto, formo parte de su equipo y tengo la disciplina que se requiere de alguien que tiene pasión por hacer lo que le encarga su jefe", manifestó.



Al recordar a Colosio, Narro, quien trabajó con el fallecido candidato presidencial tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como en la elaboración de los documentos básicos que respaldaron su candidatura, subrayó que su mensaje sigue siendo vigente para México y para el PRI.



Recordó el discurso de Colosio del 6 de marzo de 1994, cuando enfatizó que el partido debía cambiar con responsabilidad, porque es la opción política capaz de conservar los éxitos logrados en el país y avanzar para responder a los nuevos desafíos.



"México no quiere aventuras políticas -dijo Colosio-, México no quiere saltos al vacío, México no quiere retroceder a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces, México quiere democracia pero rechaza su perversion: la demagogia", citó.



Por ello, Narro convocó a los priistas a atender el llamado de Colosio de impulsar el cambio a partir de la autocrítica, lo que les permitió recuperarse de las derrotas electorales: "Debemos hacerlo de nueva cuenta, con total honestidad", enfatizó.



En el evento realizado ante el busto de Colosio, Enrique Ochoa Reza montó la guardia de honor acompañado por el propio Narro, así como por el presidente de la Fundación Colosio, José Murat; el diputado federal César Camacho; la exdirigente nacional, Beatriz Paredes; el senador Emilio Gamboa; el diputado Enrique Jackson, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien reapareció en un acto público del tricolor.



Aunque se mencionó la asistencia de los familiares del fallecido candidato presidencial, no se observó que montarán guardias como tradicionalmente lo hacían; de hecho, Marcela Colosio, hermana del político de Magdalena de Kino, acudió a colocar una ofrenda floral, pero al busto ubicado en Paseo de la Reforma.



En la ceremonia, destacó la ausencia de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien tuvo un percance vial, aunque fue reportada como estable, así como el exdirigente nacional Manlio Fabio Beltrones.