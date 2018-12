López Obrador supervisa obras de ampliación de 11 mil mdd de Línea 12 del Metro

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este jueves un recorrido por las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro que necesitarán para su conclusión alrededor de 11 mil millones de dólares.

Jesús Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, explicó que de esa cantidad, 9 mil 538 millones de pesos serán invertidos en la infraestructura, mientras que los mil 491 millones restantes se utilizarán para la adquisición de cinco trenes.

En la zona de la terminal Observatorio, el funcionario agregó que los trabajos ya llevan un 29 por ciento de avance.

Previo a iniciar el recorrido, Esteva Medina explicó al presidente que el proyecto de ampliación de Línea 12 contempla la construcción de 4.6 kilómetros adicionales —con tres estaciones—, de los cuales 3.6 serán del túnel, para lo que ya se han ejercido tres mil 18 millones de pesos.

Sobre esta cifra, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la inversión será una parte de la administración capitalina y otra del federal.

En el recorrido por las obras, López Obrador estuvo acompañado de la jefa de Gobierno de la capital, así como de los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; y de Esteva Medina.

Sansores pide que no continúen las obras hasta resolver reclamos de afectados

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, criticó que no se haya destinado dinero para obras de mitigación en favor de los afectados por la construcción de la Línea 12 del Metro.

“Pediría que no empiecen a hacer la obra sin que no se resuelva el problema de los vecinos”, dijo durante el recorrido realizado por autoridades federales y de la Ciudad de México al proyecto.

Al respecto, Sheinbaum, aseguró que se realizarán mesas de trabajo para resolver los problemas con los afectados, y el presidente López Obrador afirmó que se repararán los daños y se pagará a los afectados.

“Hay que hablar con los vecinos, atenderlos, resolver sus demandas, todo eso. No vemos nosotros ningún problema, nunca ha habido problema porque nosotros no le hacemos mal a nadie; nosotros siempre buscamos el beneficio para la gente, entonces no se hacen obras para perjudicar, se hacen obras para beneficiar a todos los ciudadanos”, dijo.

*Con información de Notimex