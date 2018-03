López Obrador reta a Anaya a denunciar a Peña Nieto

COLIMA.- Para el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el aspirante de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, busca sacar raja política con demagogia y mentiras al sostener que meterá a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto.

En su visita a Colima tras reunirse con sectores empresariales, lo retó a presentar una denuncia contra el mandatario, pues dijo que de lo contrario está engañando a la gente porque no hay marco legal ya que se debe modificar el artículo 108 constitucional para poder juzgar al presidente en funciones por corrupción.

“Esto no está resuelto, es pura demagogia y ganas de tener votos mintiéndole a la gente y aprovechar que hay mucha inconformidad en contra de los presidentes, piensa que así sacará raja”, expresó.

Pidió al candidato panista que exponga de qué acusa a Peña Nieto y cuál será el procedimiento a seguir.

“Que nos diga cómo, que me diga si iniciará un proceso, de qué lo va acusar y ante qué instancias presentará la denuncia y si procede jurídicamente con el actual marco legal, porque no se trata de engañar a la gente”, apuntó.

Recordó que hay antecedentes sobre enjuiciar a un presidente pero nunca han prosperado “yo sí conozco el proceso histórico de que no pudo Porfirio Díaz, no pudo encarcelar a su compadre, el presidente Manuel González, acusado de corrupción, y la corte decidió que no podía ir a la cárcel porque no se le puede juzgar más que por traición a la patria y en aquél entonces delitos electorales”.

Insistió que sería interesante que se aclare, y en el caso de Felipe Calderón que diga el delito que se va a perseguir, y que se siga con Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Hizo saber que Peña Nieto ya fue denunciado por su parte por el delito de “traición a la patria” cuando se aprobó la reforma energética y le dieron carpetazo.

Aclaró que los expresidentes sí pueden ser juzgados “pero depende de qué delitos, pero que se explicara, entiendo que es una estrategia porque él (Anaya) está siendo investigado por lavado de dinero”.