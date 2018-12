López Obrador rechaza violencia tras agresión a funcionario del Poder Judicial

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, rechazó los actos violentos que se registraron el jueves a las afueras de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal.

"A mí no me gustan esas protestas violentas. Nosotros siempre hemos protestado de manera pacífica y somos partidarios de la no violencia. Ese no es el camino", dijo este viernes.

El mandatario llamó a dirimir las diferencias de forma respetuosa, sin que se llegue a la agresión o la humillación.

El presidente asistió el jueves al último informe de labores del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, en la sede del Poder Judicial, en el Centro Histórico.

En las afueras del recinto, un grupo de manifestantes agredió el automóvil de Jorge Camargo, director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, como muestra el video del reportero Víctor Gamboa de Grupo Radio Centro.

Al salir de la @SCJN, el vehículo en el que viajaba el director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, Jorge Camargo, fue agredido por manifestantes que creían que se trataba de algún ministro de la Corte @Formato21GRC @RedFM921 @radioredam @JesusMartinMx pic.twitter.com/xaX4ZOIbcr — vιcтor gaмвoa arzola (@gamboa_arzola) 13 de diciembre de 2018

Los manifestantes tiraron basura y golpearon la unidad, mientras lanzaban consignas como "¡traidor a la patria!".

La agresión se dio en un contexto en el que los Poderes Legislativo y Judicial están en conflicto por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República (108 mil pesos).

El ministro Alberto Pérez Dayán ordenó el 7 de diciembre la suspensión de la aplicación de esta ley al admitir un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición.

López Obrador ha asegurado que los magistrados del Poder Judicial perciben salarios por arriba de los 600 mil pesos.

Al respecto, mil 410 magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se pronunciaron el lunes por defender su independencia y reiteraron que es falso que alguien gane esa cantidad.