López Obrador critica inversión en oficinas extranjeras de ProMéxico

Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno actual de ser “derrochador” por invertir en oficinas de ProMéxico en el extranjero.

En un mitin en el estado de Durango, dijo que “aquí en Durango ¿hay ProFrancia? ¿hay una oficina ProAlemania, ProJapón? Nada de eso, sólo este gobierno derrochador. No sólo éste, los que han habido, para no cargarle la mano sólo a los actuales. Todos los que han habido se han dedicado a derrochar”.

Dijo que "todo se queda en los sueldos, en una burocracia dorada, en lujos. ¿Y qué le llega al pueblo? Muy poco. Migajas, dádivas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ajustar el gasto, que ahora es un gobierno mantenido y bueno para nada. Miren se puede hasta cerrar, que haya huelga general. ¿Pasa algo? A lo mejor hasta ahorramos” .

Advirtió que durante la próxima administración sólo habrá una delegación por todo el gobierno federal, pero será “respetuoso” del gobierno local.

“Les digo no van a haber tantas oficinas, delegaciones de las secretarías del gobierno federal en Durango. Ya no. Sólo una. ¿Cuántas hay ahora, como 60? Todo los trabajadores de esas delegaciones van a mantener su trabajo a ellos no se les va a quitar el trabajo. Todos los sindicalizados van a seguir trabajando. No es sustituir al gobierno de Durango. Eso que quede claro. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la autoridad local y del gobernador”.

Reiteró que en el país existen “muchos problemas” por quienes han “malgobernado” a México.

“Hay muchos problemas, porque estos corruptos que malgobernaron al país, en los últimos 30 años desgraciaron al pueblo de México. Fue como el porfiriato. ¿Cuánto tiempo tardo Porfirio Díaz? 34 años ¿Desde cuándo empezó el modelo llamado neoliberal? Desde 1983. 35 años. Hasta en el tiempo de duración se parecen los dos periodos. El porfiriato y el periodo neoliberal o neoporfirismo. Pero aún con todo lo que destruyeron, con todo lo que saquearon, con todo lo que empobrecieron a la gente, aún con todo. Surgió este movimiento y vamos a sacar a México y a nuestro pueblo de la pobreza”, dijo.