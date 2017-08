Lomelí califica nexo con Rafa Márquez como una 'cortina de humo' del GF

GUADALAJARA.- El diputado federal por Jalisco, representante de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, califica como una 'cortina de humo' a las vinculaciones con el futbolista Rafael Máquez, y si bien reconoce haber sido fichado por el departamento del tesoro estadounidenses, asegura que eso ya fue aclarado.



El legislador, que antes pertenecía a la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, atribuye los señalamientos a su persona y su riqueza a que se necesitan distractores del gobierno mexicano para

desviar la atención de asuntos como la presunta corrupción entre directivos de Pemex y la empresa brasileña Odebrecht, o los amparos que ganó el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.



El reciente fichaje de la llamada ley Kingpin mencionó 40 empresas mexicanas como entes financieros que lavan dinero para el narcotráfico, entre las que se menciona a 7 empresas y 2 asociaciones civiles pertenecientes al futbolista Rafael Márquez, entre las que se cuenta a Servicios Educativos y de Negocios, representada por Mauricio Heredia Horner, señalado como testaferro del deportista.



El diputado aseguró que en esta nueva lista del Tesoro su nombre no aparece. “Yo no soy señalado. Yo tengo nada que ver”, dijo durante una rueda de prensa tras revelarse que está asociado con al corporativo.



Aseguró que fue una asociación privada creada en 2009, en la que invitó a otros futbolistas dentro del Colegio Once México, en la que el participó en su fundación, pero nunca se concretó ni fue registrada

ante la Secretaría de Hacienda, "la empresa encuestión es un cascarón vacío, nunca tuvo vida, no tiene RFC, nunca ha tenido chequera, no ha tenido movimientos, no existe ninguna actividad económica, ahí se quedó y por eso nunca la reporté en mi declaración 3de3", indicó.



Lomelí recordó que él fue uno de los primeros mexicanos en ser fichados por el Departamento del Tesoro, y luego de 3 años y los peritajes y dictámenes no se encontró nexo alguno con el crimen organizado, "en aquel entonces yo perdí 2 millones 600 mil dólares que había mandado para allá, más otros 2 o 3 millones de dólares, no es asunto menor y hay gente que nunca sale, desde el 97 o 96, es muy caro, porque como ustedes ya lo saben los abogados y las firmas en Estados Unidos cobran por horas".



Fue enfático al señalar que no se afectan sus aspiraciones para convertirse en el candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional para la Gubernatura de Jalisco, "al que quieren tumbar, ese

es el mejor, eso ha sucedido siempre, al que más le tiran, es el que puede hacer un mejor papel en Jalisco, si no, no estuviera tan preocupado un ex Presidente como Felipe Calderón, no hay día que no me tire tuitazo", expresó.