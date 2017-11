Localizan sin vida cuerpo de estudiante a tres días de su desaparición en Edomex

TENANCINGO.- A tres días de su desaparición, la estudiante de enfermería de 18 años de edad, Maribel González Bernal, fue encontrada muerta.



La mañana de ayer domingo fue reportado un cuerpo sin vida en un paraje de la carretera Tenancingo-Tenango, a la altura de San Martin Coapaxtongo, comunidad donde fue reportada desaparecida



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una Alerta Amber luego de que se le vio por última vez el pasado jueves 16 de noviembre en el pueblo de San Martín Coapaxtongo, municipio de Tenancingo.



Antes de que se diera a conocer el hallazgo, pobladores de la zona bloquearon vialidades locales para exigir a las autoridades de la Fiscalía mexiquense encontrar con vida a la estudiante de la facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).



Durante la protesta los vecinos señalaron que dudaban que las autoridades estatales estuvieran investigando el hecho, mientras que padre de Maribel, Rafael González, pidió apoyo a la sociedad para que su hija regresara con su familia.



Tras enterarse del hallazgo, los habitantes de San Martín Coapaxtongo bloquearon la carretera para exigir que se esclarezca el crimen, y detener a los asesinos de la joven; por su parte, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, lamentó los hechos y rechazó “cualquiera tipo de violencia que nos aqueja como sociedad”.



El Estado de México ocupa uno de los primeros lugares en casos de feminicidios: Desde hace dos años fue declarada la Alerta de Género en once localidades mexiquenses, sin embargo los asesinatos por motivos de género no han disminuido.



En distintas ocasiones, Organizaciones No Gubernamentales han exigido que la Alerta sé declare en los 125 municipios de la entidad, sin embargo también han denunciado que los gobiernos locales no implementan acciones contundentes para frenar este tipo de crimen de odio.