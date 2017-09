Lo que ocurre en el Congreso es porque el PRI quiere imponer Fiscal a modo: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PAN Ricardo Anaya, rechazó que lo sucedió en la Cámara de Diputados y en el Senado con la elección de las Mesas Directivas se trate de falta de liderazgo y de un conflicto interno en el PAN. Dijo que el PRI trata de confundir, pues la verdadera razón es que quiere imponer un Fiscal a modo para los próximos nueve años.



“Todo lo que ustedes vieron durante la semana pasada, los ataques hacia mi familia, hacia otras personas, esta intervención del PRI para imponer a un panista en el Senado de la República como Presidente, en contra del voto mayoritario de los propios panistas y la resistencia que estamos dando desde la Cámara de Diputados, todo esto tiene una razón de ser”, dijo en un video que subió a su cuenta de twitter.



Esta razón, dijo, es que “el PRI quiere imponer como Fiscal General para los próximos nueve años alguien que le sea incondicional lo que implicaría que el PRI controle la investigación de todos los delitos en nuestro país, la posibilidad de espiar a los ciudadanos, de investigar delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, durante los próximos nueve años”.





Por eso, dijo, intentan confundirnos, por eso buscan desprestigiarnos, pero lo que está pasando es que quieren impunidad transexenal.

“Lo que hicimos en la Cámara de Diputados impidiendo que el PRI se quedara con la Presidencia no tiene nada qué ver, absolutamente nada qué ver con un conflicto interno en el PAN”, aclaró.



Explicó que “fuimos los diputados del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de otros partidos con una sola demanda: no al fiscal carnal, no a que el gobierno priista imponga un fiscal que durante los próximos nueve años les cuide las espaldas.



“Les pido que no se dejen engañar, que difundan este mensaje y que todos, independiente del partido o la causa en la que militemos, unamos nuestras fuerzas para evitar que se consuma este intento de impunidad transexenal”, demandó.