Llegarán fuerzas federales a Hidalgo para combatir robo de combustible: Osorio Chong

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, puso en operación, en Pachuca, la estrategia Hidalgo Seguro.



En el acto, donde estuvo presente el gobernador Omar Fayad, el titular de la Segob afirmó que el gobierno federal seguirá respaldando al gobierno de Hidalgo y anunció que en breve llegarán a la entidad marinos y elementos del Ejército para para ayudar en el tema de robo a combustible, particularmente en la zona de Tizayuca, en la zona de Pachuca, en la zona de Tula.



Asimismo, dijo, habrá más Policía Federal en las carreteras, en apoyo y coordinación con el gobernador del estado.



Osorio Chong adelantó también que por lo que toca al Nuevo Sistema de Justicia Penal el presidente Enrique Pena Nieto “habrá de mandar (al Congreso) algunas reformas a este nuevo modelo, “porque resulta que, quien con arma hace un asalto, por ser primodelincuente, al otro día lo ven en la calle.



El secretario Osorio Chong destacó la importancia del apoyo y la participación de la sociedad para que la estrategia de seguridad en el país tenga éxito. “Se trata de una estrategia integral en la que todos caben, que está hecha con la sociedad, que no está hecha solamente desde gobierno. “Se trata de un tema en el que si todos nos unimos, vamos a poder resolver los problemas que tenemos”, dijo. Aseguró que no se están buscando culpables en cuanto a diversos temas pero en las tareas para garantizar la seguridad se requiere de la participación de todos, del Congreso de la Unión, de los gobiernos estatales, que tienen que formar instituciones.



“De los gobiernos municipales que si no hay ley y sigue entonces cuerpos municipales de seguridad, que hagan sus cuerpos de seguridad municipal, porque de nada va a servir que la policía estatal tenga todos esos instrumentos, si la policía municipal no hace el esfuerzo y la inversión correspondiente”.