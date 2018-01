Llamado de Meade, acto desesperado para ocultar corrupción: PAN-PRD 

CIUDAD DE MÉXICO.- Las bancadas del PAN y PRD en el Senado de la República afirmaron que el llamado del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, para concretar los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es un pronunciamiento meramente político y un acto desesperado para ocultar la corrupción sexenal de la presente administración, pues el PRI es el que siempre se ha opuesto a las reformas y nombramientos.



Luego de que el prepcandidato de la alianza PRI-PVEM, Nueva Alianza, hizo un llamado en su cuenta de twitter para concluir los nombramientos y la creación de instituciones para concluir el SNA para acabar con la impunidad en el país, Fernando Herrera, coordinador del PAN, señaló que “después de cinco años y medio de opacidad, al gobierno federal y al PRI les entró la prisa por nombrar a magistrados y fiscal anticorrupción, para ocultar la corrupción sexenal de la presente administración”.



Agregó que si el SNA no se ha completado es, precisamente, por la oposición del PRI-Gobierno a analizar y votar la reforma integral del artículo 102 constitucional, para eliminar no sólo el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General -pendiente de la ratificación de los congresos locales-, sino modificar los periodos de ejercicio en los cargos de las fiscalías y otorgar al Senado la facultad para designar y removerlos, y que ésta no quede en manos del Presidente de la República.



A su vez, Marcela Torres, también del PAN y secretaría de la Comisión Anticorrupción en el Senado, dijo que “mueve a risa" el llamado de Meade, pues “ahora lo toma como bandera electoral cuando sabemos que la sociedad civil, el PAN, toda la oposición completa, hemos estado presionando para que eso suceda y quien se ha opuesto es el PRI”.



Por su parte, Luis Sánchez, coordinador del PRD, apuntó que “es el PRI quien ha obstaculizado la concreción del SNA, además de que las reformas que ya se aprobaron no se han concretado en los congresos locales. "Lo que yo creo es que les entró la prisa y valoraron que es mejor ahora, en este momento, nombrar al Fiscal Anticorrupción, al Fiscal de la PGR y a los magistrados, para poner a gente que les cuide las espaldas, por eso quieren corregir su postura”, dijo.