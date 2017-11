Llama Osorio Chong a no bajar la guardia hasta lograr tasa cero en secuestros 

“Mientras haya un solo secuestro, no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero”, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al participar en la 22 Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, celebrada en Mazatlán, Sinaloa. “El secuestro es un delito grave que no debe quedar impune en el país y que exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades, para lograr el gran objetivo de reducirlo a tasa cero, afirmó el responsable de la política interior del país, al aseverar que esa es la visión con la que se trabaja en este gobierno y no se escatimarán recursos hasta abatir este ilícito.



Osorio Chong resaltó que en la estrategia antisecuestros ha habido avances significativos, sin embargo “mientras haya una sola víctima, la tarea no estará concluida”. Asimismo, destacó la formación de las Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS) y dijo que como representantes del Estado mexicano, los titulares de estas unidades “deben actuar con profesionalismo, ética, calidez, sensibilidad y muy humanos con las víctimas del secuestro, pero implacables contra la delincuencia. Explicó que desde el gobierno, no solo se ha impulsado la creación de estas Unidades, se ha dado un importante apoyo financiero para su operación. “En lo que va de esta administración, tan solo a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se han invertido más de dos mil 100 millones de pesos en ellas”, informó.



Osorio Chong dijo que “el delito de secuestro atenta contra lo más preciado que tiene un ser humano: su vida y su libertad”, además de que “daña a las familias y seres queridos, quienes son obligados a cambiar sus dinámicas cotidianas e incluso a dejar sus comunidades, por lo que, además, afecta severamente al tejido social”.



En el Centro de Convenciones de esta ciudad, recordó que hace unos años, del 2007 al 2012, la incidencia del secuestro se triplicó; y aún en 2013, en esta administración, presentó una tendencia a la alza. Aunado a este incremento, el delito se transformó en dos aspectos:



Por un lado, cambió el perfil de las víctimas, pasando a afectar a las personas sin distingo de su situación económica o social, a afectar a personas de ciudades y de comunidades, cambió el patrón que por muchos años mantuvo el tema del secuestro.



Y por otro, apuntó, una expansión del delito al vincularse con otros como la trata de personas o el tráfico de migrantes.



Señaló que por ello, en enero de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto instruyó poner en marcha la Estrategia Nacional Antisecuestro, para coordinar con los otros órdenes de gobierno, los esfuerzos de prevención, atención y sanción a este delito.



Ello, indicó, “porque por encima de intereses o visiones, visiones particulares, nos debe unir un mismo objetivo: tener, logar una tranquilidad duradera”.



Aseveró que ante este reto “no tiene lugar pensar en competencias, tiene lugar pensar en trabajo conjunto y pensar en resultados”.