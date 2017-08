Llama Osorio Chong a despolitizar el tema del Fiscal General y dar paso a su elección

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong llamó a despolitizar la elección del Fiscal General de la nación y pidió dar el siguiente paso para tener el nombramiento del Fiscal.



“Yo creo que es algo que tiene que discutirse y hacerse, lo que yo veo es que hay posiciones diferentes y yo creo que después de la reforma que se hizo, creo que lo que vale la pena es dar ya el siguiente paso y eso es tener un fiscal de la nación”, aseveró en entrevista posterior a su participación en la Reunión Plenaria del PRI en el Senado de la República.



A pregunta expresa sobre si el procurador, Raúl Cervantes, cumple con el perfil, el responsable de la política interior del país apuntó que “hoy el procurador es parte del gobierno del Presidente, acuérdense que la Fiscalía se dotará de autonomía. Lo que puedo decir del actual procurador es que es un hombre íntegro, un hombre que ha probado en pocos meses imparcialidad, profesionalismo y un gran trabajo al frente de la Procuraduría”.



Y agregó: “a pregunta directa sobre la personalidad del procurador, lo contesto tan claro como que es un hombre profesional y que le sirve al país, pero la discusión al respeto de quien será, queda en los senadores, queda en las diferentes fracciones y creo que hay que despolitizar el tema y creo que hay que actuar en favor de la procuración e impartición de justicia en el país”.



En el marco de su participación en la Plenaria priista, Osorio Chong también llamó a los senadores priistas a poner freno a quienes generan ambientes de encono y crispación política. “A esos que solo señalan, que solo generan ambientes de crispación hay que ponerles el freno, no a partir de la confrontación, hay que ponerles el freno a partir de las ideas, de las transformaciones y a partir, como lo está haciendo este gobierno de los resultados y eso se construye siempre de la mano del poder legislativo, de la mano de las y los senadores de este país”, dijo.



Osorio Chong cuestionó también que los legisladores no puedan ponerse de acuerdo para sacar las leyes pendientes entre ellas la de Seguridad Interior y la Mando Mixto.



“Desde el gobierno, no podemos entender cuando se dice que aprobamos una ley, si entonces podemos hablar de la otra ley o pueden aprobar la otra ley. Nosotros respetamos el trabajo legislativo, ¿pero qué la ciudadanía tiene que esperar y más en el tema de seguridad, a que salga una para poder aprobar la otra?”.



Yo creo, dijo que hay que actuar con responsabilidad todos, absolutamente todos, y creo que si una ley está lista para salir, hay que darle certidumbre a la ciudadanía. “Si la que está lista es la de Seguridad Interior, porque hay un acuerdo entre las mayoría de las fracciones, pues hay que darle certidumbre a la ciudadanía con esta ley de seguridad interior, que ayuda a saber en qué condiciones, cuándo y bajo qué circunstancias las Fuerzas Armadas pueden estar en un estado y sobre todo la temporalidad de su estancia en estas entidades”, dijo.



Comentó que “si la otra ley, denominada en la minuta como Ley de Mando Mixto, la que se envió de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, todavía no hay consenso, pues hay que seguirla discutiendo, deben de seguirla discutiendo seguramente hasta que exista un acuerdo y se pueda dar esta ley en favor también de los ciudadanos”.



Resaltó que es un tema que todos traen en su discurso, pero que no se toman decisiones que van a hacer un cambio sustancial, ante la imposibilidad que tienen la mayoría de los municipios de capacidades, para formar instituciones locales de seguridad.