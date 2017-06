Llama Fepade a César Duarte por desvío de recursos públicos

CHIHUAHUA.- La delegación en Chihuahua de la Fiscalía Especializada Para la Atención a Delitos Electorales llamó a comparecer al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, por el desvío de 80 millones de pesos del erario público para financiar campañas electorales.



Según dio a conocer la Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República, tras una denuncia interpuesta en contra del ex mandatario y la ex presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Karina Velázquez, inició una investigación en la que se obtuvieron elementos suficientes para llamar a declarar a estos personajes políticos.



Dichos recursos obtenidos, según la investigación provenían de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado y fueron destinados para impulsar campañas electorales federales.



La información que proporcionó la instancia federal indica que será el próximo mes de julio cuando deberán presentarse tanto la ex líder y actual Coordinadora de la bancada priísta en el Congreso Local y el ex gobernador, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión por el delito de peculado y que a decir del actual gobernador, Javier Corral se encuentra escondido en la ciudad de El Paso, Texas.