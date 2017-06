Llama el PES al Congreso "a trabajar" y dejar pleitos electorales

El coordinador de los diputados federales del recién creado Partido Encuentro Social (PES), el hidalguense Alejandro González Murillo, llamó a todos los actores y fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión “a dejar atrás el tema electoral, a ponerse a trabajar y a reanudar el diálogo para abatir los rezagos y pendientes legislativos”.



Señaló “en ese diálogo no se deben condicionar los consensos de los grandes temas nacionales a las dinámicas comiciales”.



“Nadie debe presionar el trabajo, los procesos ni los tiempos de las instituciones, ni pretender orientar o forzar sus tomas de decisiones”, dijo.



“Para Encuentro Social, lo electoral no debe nunca más determinar el avance o la parálisis legislativa, especialmente en torno a temas como la lucha contra la corrupción y la opacidad, la seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia o la lid contra la pobreza y la desigualdad”, abundó.



Murillo González subrayó que la solución de estas asignaturas no puede ser atribuible a un solo actor ni a una sola fuerza política, “sino a todos quienes somos parte del Estado por igual”.



Señaló que grandes pendientes de la agenda nacional se han hecho depender de la coyuntura, pero no ha existido la voluntad política, por ejemplo, para sacar adelante una reforma político electoral “que quite lo oneroso a nuestra democracia y transparente los procesos electivos; para ello nadie tiene prisa”.



Asimismo planteó que tras la jornada electoral, ha brillado por su ausencia la civilidad política.



“Aquí y ahora es evidente cómo diversos actores políticos ignoran que la democracia no se agota en las urnas y que la participación política, para y desde la paz social, es la expresión de un sistema, en que la ley y las instituciones merecen honrarse y en que ganar y perder, tanto en lo electoral como en lo parlamentario, son posibilidades igualmente respetables”, expresó.



Insistió en convocar a todas las fuerzas políticas para reanudar el diálogo en el Poder Legislativo, “porque como legisladores, no debemos perder de vista el hecho que corresponde exclusivamente a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, concluir los procesos electorales”.