Líderes del PT que 'batearon' a Morena se van con Zepeda

ESTADO DE MÉXICO.- Dirigentes del Partido del Trabajo (PT), de 54 municipios afiliados a la Corriente de Opinión de Izquierda Mexiquense (COIM), se sumaron a la campaña de Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD al gobierno mexiquense, quien afirmó que quienes se están afiliando a Morena son los que tienen perfil de burócrata y han sido sólo dirigentes de escritorio.



El perredista dio la bienvenida a los petistas encabezados por Vicente Miguel Mateos, coordinador estatal del COIM, quien dijo que Zepeda es la opción viable y lo apoyarán para ganar la elección del 4 de junio.



Al respecto, Luis Sánchez Jiménez, coordinador de campaña del exalcalde de Nezahualcóyotl, afirmó que el único compromiso con esta suma de petistas es unir fuerzas en la entidad y no con miras a la elección presidencial de 2018.



No hay negociación de secretarías, dijo en plena alusión a Óscar González, exabanderado del PT, quien declinó por Delfina Gómez, y a quien Morena le habría comprometido dos dependencias y a él dejarlo en la Secretaría General de Gobierno.



En el anuncio estuvo presente el diputado local petista Óscar Vergara Gómez, quien el fin de semana se unió a la campaña de Zepeda Hernández, y anunció que, a pesar de su decisión, no abandonará las filas de su partido.



Acusó que la declinación de González Yáñez fue unilateral y que Andrés Manuel López Obrador usó al partido hace cuatro años y hoy “lo vuelve a pisotear” al declinar González Yáñez, quien de manera unilateral tomó la decisión, sin consultar a las bases.



“La declinación de Óscar fue decisión de unos cuantos. No se vale que por muchos años se apropien del partido e impongan su voluntad”, reprochó.



Sánchez Jiménez agregó que el dirigente nacional de Morena sigue cometiendo error tras error; en tanto, Zepeda Hernández afirmó que el PT es su primera víctima “de no sentarse con los partidos y procesar varias decisiones con el consenso de todos, de la base”.



NO AFECTA SALIDA DE PERREDISTAS



Los candidato del sol azteca indicó que ante la salida de algunos militantes que se sumaron a Morena, no hay afectación alguna ni para el PRD ni para él mismo, porque quienes optan por ello son quienes se ponen nerviosos al ver resultados de encuestas, “los que no tienen el pulso de la gente corren para allá”.



Ejemplificó los casos de Pablo Gómez, Leonel Godoy y, en el Estado de México, José Luis Jaime Correa, exdirigente estatal, quien la semana pasada dio a conocer abiertamente el apoyo a Delfina sin renunciar a su filia perredista.



Esto, dijo, se puede explicar como un fenómeno de nerviosismo entre quienes no ven el trabajo de las bases.



Por otro lado, indicó no avizorar “focos rojos” para la elección, pero aprovechó para exigir al gobierno estatal que respete la voluntad de los mexiquenses “y no suelte a la policía para inhibir la participación”.