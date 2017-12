Líder sindical de bomberos da albazo por el control total del Heroico Cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ismael Figueroa Flores, polémico líder del Cuerpo de Bomberos, busca mediante prácticas ilegales, el control total de la institución que recibe un presupuesto anual de mil 100 millones de pesos.



Así lo denunció Raúl Esquivel Carbajal, Jefe Vulcano, actual director de la institución, quien acusó que por órdenes de Figueroa Flores se le ha impedido el ingreso a sus oficinas desde el viernes pasado.



"Llegaron con un papel diciendo que el Jefe de Gobierno, único que me puede remover de cargo, me estaba pidiendo la renuncia. Es una actitud cobarde usar el nombre del doctor Mancera para tratar de apoderarse ilegalmente de la institución", dijo el Jefe Vulcano en entrevista con El Financiero.



Aseguró que esta situación puede derivar en una verdadera crisis para la institución, una de las más reconocidas por la sociedad, porque se están dejando de prestar los servicios por la división que se ha generado.



Explicó que Figueroa usa el liderazgo que tienen en el sindicato para obligar a la gente a no acatar las ordenes del Director. El Jefe Vulcano dijo que, incluso, uno de los manos lo agredió verbalmente y con groserías desconoció su autoridad. "Este señor (Figueroa) ya se metió en la operatividad de la institución y gente que no hace lo que él dice lo corre, por supuesto muchos mandos se alinearon con él y ahora no quieren reconocer mi autoridad".



Consideró que el fondo del asunto tiene que ver con las aspiraciones políticas de Figueroa, quien ha manifestado su intensión de competir por la jefatura delegacional de Benito Juárez.



"Por eso quiere el control de la institución", dijo el Jefe Vulcano, quien aseguró también que Figueroa quiere controlar el presupuesto de la institución, el cual asciende a mil 100 millones de pesos.



Explicó que Figueroa controla buena parte del presupuesto, principalmente por contratos que el Cuerpo de Bomberos firma anualmente para alimentos, limpieza, compra de vehículos, entre otros.



Acusó, sin embargo, que el uso de esos recursos es poco transparente y en muchos de los casos se están desviando para el uso personal de Figueroa.



"Nos está quitando vehículos de emergencia, como la Hummer, ya la tiene él; las motocicletas de reacción inmediata para incendios nos las quitó y las usa él para sus guaruras.



"Además, nos quitó el equipo contra incendios, así como la capacitación para los brigadistas break y en los temblores no pudo salir la retroescavadora que tenemos porque el señor no quiso, y así nos está bloqueando todo", dijo.



Ismael Figueroa Flores, ha estado en medio de la polémica, no solo por haber obligado a los bomberos a juntar 93 mil firmas para postularse como diputado Constituyente de la Ciudad de México.



También se cuestionó su participación en la propia Asamblea Constituyente, donde sólo propuso dos iniciativas, entre ellas la creación de la Secretaría de Bomberos y la profesionalización de los elementos de dicha institución.



En septiembre pasado, Figueroa Flores fue detenido en el Centro de la Ciudad de México por circular en un carril confinado del Metrobús, en sentido contrario, y abordo de una unidad particular con código de unidad policiaca.



Para evitar la infracción de tránsito, el líder del sindicato de Bomberos dio "charolazo" para que los agentes que lo detuvieron le dieran la vía libre y no le impusieran la multa correspondiente.