Liberan a policía federal ligado a fuga de 'El Chapo'

CIUDAD DE MÉXICO.- Reyes Amyr Mota Carrillo, policía federal ligado a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, obtuvo su libertad luego de dos años de permanecer preso en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.



Óscar Espinoza Durán, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, determinó que no había elementos para mantenerlo recluido.



Lo anterior luego de que apeló el auto de formal prisión que Víctor Octavio Luna Escobedo, juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, le dictó en julio de 2015.



Mota Carrillo, quien era monitorista en el penal del Altiplano, abandonó el martes el penal federal de Tepic, Nayarit.





En prisión aún permanecen otros nueve elementos de la Policía Federal que son acusados de no haber activado el código rojo, el 11 de julio de 2015, durante la fuga de El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad El Altiplano.



Se trata de Jaime Galindo Hernández, Luis Alberto Aguilar Morales, Emmanuel Galicia Conchillos, Erick García Martínez, Miguel Ángel Flores Mirafuentes, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortés Carrillo y Agustín Jiménez Molina, así como algunos funcionarios penitenciarios.



Mota Carillo, en entrevista en Radio Fórmula comentó que al momento de la fuga, no estaba en el área de monitoreo y que su trabajo era en el área de inteligencia; "estábamos ahí para hacer trabajo de ese tipo y no para custodiar", agregó.



Añadió que entró al túnel por el que el narcotraficante había escapado



También comentó que las pruebas que emitió el Ministerio Público "no son pruebas fundamentadas legalmente y ese es el resultado: una defensa adecuada que he tenido me ha puesto en libertad".



Por último dijo que espera que sus 11 compañeros sean liberados pronto.