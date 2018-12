Liberan a exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte

XALAPA.- El exsecretario de Seguridad Pública en Veracruz en la administración de Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita, dejó la cárcel de Pacho Viejo este miércoles luego de que una jueza determinara la modificación de la medida cautelar por el proceso que actualmente se le sigue acusado por desaparición forzada.

Rodolfo Reus, abogado de Bermúdez Zurita, indicó que las nuevas medidas cautelares determinadas por la jueza ordenan que su defendido debe entregar un millón de pesos como garantía económica.

“Se abusó de la prisión preventiva, (…) varió la medida cautelar y está en libertad, un millón, firmar cada ocho días y entregar su pasaporte”, señaló el jurista.

Según se ha señalado, Bermúdez Zurita consiguió que las autoridades modificaran la medida cautelar de prisión preventiva a través de una queja de un Tribunal Colegiado.

El funcionario duartista se encuentra acusado de desaparición forzada y la Fiscalía General del Estado señaló que bajo sus ordenes había un grupo especial de policías dedicados a la desaparición de personas.

Anteriormente su defensa legal denunció que el exsecretario fue sometido a tortura para confesar su participación en los crímenes de los que se le acusan.

Indignación entre los colectivos de desaparecidos

La noticia de la liberación de Bermudez Zurita generó indignación entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Marcela Zurita Rosas, integrante del colectivo Solecito Córdoba, aseveró que la liberación representa una ofensa para los familiares y una aberración.

“Acabamos de enterarnos que está saliendo Bermúdez. Es una aberración lo que hacen los jueces y los colectivos no vamos a permitir más que sigan pisoteando los derechos de nuestros hijos”, acusó.

En tanto, el gobernador Cuitláhuac García Jimenez responsabilizó al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, de que al menos tres exfuncionarios hayan salido de prisión en los últimos días.

A través de sus redes sociales, aseveró que todo las investigaciones contra de Duarte de Ochoa y sus allegados se trató de un espectáculo por parte de la FGE.

“Lo advertimos, fue un fiasco y show mediático la recuperación de bienes, denuncias e investigaciones contra Duarte y sus ex funcionarios, (…) ¿El fiscal general del Estado, Jorge Winckler fue: a) Omiso, b) Cómplice, c) No sabe hacer su trabajo, d) Todas las anteriores?”, escribió.

Actualmente en el Congreso del Estado de Veracruz existen seis peticiones de juicio político en contra de Winckler Ortiz.