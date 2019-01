Liberan a 7 policías relacionados con la desaparición de los 43

El síndico de Iguala, Frumencio Ramírez Cardona, dijo en entrevista telefónica para El Financiero que siete expolicías detenidos por su supuesta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron liberados y que cerca de 50 más podrían recuperar su libertad.

Indicó que se trata de elementos que están presos hace más de cuatro años en el penal de Tepic, Nayarit por su presunta responsabilidad en el ataque y desaparición de los 43, mismos que podrían salir libres y exonerados de cualquier responsabilidad.

Lo anterior lo reveló luego de que un expolicía quien recientemente fue liberado y exonerado sobre su presunta participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, le solicitará su reincorporación a la corporación policiaca incluso la reintegración de salarios caídos.

Ramírez Cardona, narró que el ex policía le dijo: “Vengo para que me reinstalen y recuperar los salarios caídos porque soy inocente, conmigo cometieron una gran injusticia y me quitaron cuatro años de vida sin tener nada que ver con los supuestos culpables”.

El síndico procurador consideró que el municipio vive una situación delicada y difícil en materia económica y política debido a que los expolicías les están solicitando su reinstalación y el pago de salarios caídos.

Ante ello, dijo que dicha situación ya le fue planteado al gobierno federal, al presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera y a los integrantes del Cabildo de Iguala donde habrán de analizar junto con él área jurídica cada caso, “porque nos dicen que son inocentes, pero pudiera haber caso que no fueran tan inocentes”, expresó.

Cabe mencionar que los policías municipales de Iguala fueron acusados y encarcelados por su presunta participación con delincuencia organizada, por los hechos relacionados con el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.