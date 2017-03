Ley de vivienda permitirá inversiones por 13 mil mdd: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- Al promulgar la nueva Ley de Vivienda que dará seguridad y certeza jurídica en la materia, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció el compromiso de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) de que esta norma permitirá una inversión superior a los 13 mil 500 millones de dólares.



Tras hacer mención de que el Artículo 9 de la Constitución local que se refiere a la Ciudad Solidaria y plasma el derecho a la lucha por el “Derecho a la vivienda”, el mandatario capitalino expuso que la inversión inmobiliaria comprometida “significa prácticamente la inversión de seis años en todo el Bajío de nuestro país”.



Explicó que esta normatividad “atenderá problemáticas específicas, que tienen que ver con los barrios, con las colonias, con su forma de desarrollo y de interacción”.

Agregó que la nueva ley, que sustituye a la promulgada en marzo de 2000, establece que el jefe de Gobierno, al inicio de su gestión, deberá enviar a la ALDF su Programa Sectorial de Vivienda, con las acciones a seis años, así como metas y ejes de los programas de ordenamiento territorial y derechos humanos.



Mencionó que la administración capitalina y el legislativo local tendrán que coordinarse para determinar medidas administrativas o legales que propicien el mejor aprovechamiento del suelo.



Mancera Espinosa afirmó “no podemos permitir que esto, el derecho a la vivienda, nos vayan a decir: que no, que la CDMX no puede trabajar para el derecho a la vivienda en su territorio; sería algo verdaderamente absurdo”.



Expuso que se regulará la atención a los grupos sociales con problemas de discapacidad y será el Instituto de Vivienda (INVI), “el lugar que le corresponde para seguir atendiendo a las personas en condiciones de vulnerabilidad, a los pueblos originarios, a las personas que más lo requieren”.



De la misma manera, el Infonavit, establecerá créditos que antes eran de 900 mil pesos para vivienda en la Ciudad de México, lo cual no permitía comprar vivienda.



El coordinador de ONU-Hábitat para México, Cuba y República Dominicana, Pablo Vaggione Pelegrín, celebró el esfuerzo que ha realizado al contar con un nuevo instrumento legal en materia de vivienda.



"Desde Naciones Unidas reconocemos la legislación como una de las bases para una nueva gestión de la ciudad”, expuso.



A su vez, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), Manuel Granados Covarrubias, indicó que esta legislación “es un hecho histórico donde las fuerzas políticas de la sociedad, las organizaciones sociales y empresariales han encontrado un acuerdo para tener esta Ley de Vivienda, seguramente para que tengamos un uso y goce de beneficios y derechos”.