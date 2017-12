Se extiende debate de Ley Seguridad Interior en el Senado 

En un debate que se prolongó hasta esta madrugada y en donde no faltaron los intentos de la senadora Layda Sansores, del PT-Morena, de reventar la sesión con llamados constantes a rectificar el quórum, el Senado se perfilaba a aprobar la Ley de Seguridad Interior con el voto del PRI, PVEM, los cinco panistas rebeldes y otros más como Jorge Luis Preciado y Fernando Torres Graciano, quienes en comisiones votaron a favor de la minuta.



En medio de un despliegue de seguridad en las inmediaciones de la Cámara alta por las amenazas de organizaciones civiles de bloquear los accesos al recinto para evitar que se aprobará la ley, los legisladores iniciaron el debate en el pleno al filo de las 15:00 horas.



Las posturas favor y en contra del dictamen siguen luego de una lista de 38 oradores para fijar sus puntos de vista sobre la ley, a la que se introdujeron cambios en nueve artículos y la adición de un transitorio para obligar a los gobernadores, en un plazo de 180 días, a perfeccionar a sus policías.



Al fundamentar el dictamen, Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que la citada ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior con pleno apego a los derechos humanos.



Indicó que “es falso que la intención del gobierno sea militarizar al país, como algunos aseguran”, y dejó en claro que “lo previsto en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la ley se apega estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, que no les quepa la menor duda”.



El panista Fernando Torres, presidente de la Comisión de Defensa, señaló que el dictamen fue resultado de un proceso que permitió escuchar voces a favor y en contra, e incluso aquellas que tenían dudas.



En el transcurso de la sesión se rechazó una moción suspensiva de la senadora Angélica de la Peña, quien acusó que no se atendieron cuestionamientos de diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.



Hubo confrontaciones verbales por las interrupciones de Sansores, quien acusó que los senadores sólo votarían como “borregos”, lo que generó la reacción de la priista Hilaria Domínguez, quien la criticó por no estar presente en la sesión anterior, por andar bailando “tubo-tubo” en un festejo.



Al fijar la postura de Acción Nacional, Fernando Herrera, aseveró que los legisladores del albiazul votarán a conciencia. Luis Sánchez, del PRD, fundamentó el voto en contra de su bancada por considerar que la ley es inconstitucional.



El dictamen irá a San Lázaro para dictaminarse hoy, antes de concluya el periodo de sesiones.