Ley de Seguridad Interior, para recuperar la paz en México: Meade

México.- El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que la Ley de Seguridad Interior nos da un espacio de diálogo entre ciudadanos y las Fuerzas Armadas.



En entrevista al concluir un encuentro con la militancia priista en Zacatecas, señaló que esta “nos permite que su participación se dé en un marco bien definido y bien normado. Y eso junto con otras medidas, habrá de ayudarnos a recuperar la paz en el país”.



La ley fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 20 de diciembre, en medio de críticas por parte de activistas y organizaciones civiles e incluso de la CNDH, que la consideran inconstitucional. Tras anunciar su promulgación, el mandatario sostuvo que la Suprema Corte sería la responsable de determinar si la norma atenta o no contra lo establecido en la Carta Magna.



Meade Kuribreña sostuvo que el PRI ha retomado fuerza, “vigor y yo creo que no solamente en el caso de Zacatecas se han entregado buenos resultados que se miden en empleo y en combate a la pobreza”.



Respecto al Tratado de Libre Comercio, enfatizó que el escenario central es que la negociación saldrá bien; “hay mucho espacio en donde podemos encontrar consenso entre los tres países y da la impresión de que las manos de la negociación están en gente muy experimentada”.



Cuestionado sobre la opinión que le merece Andrés Manuel López Obrador, contestó que “yo tengo más bien opinión de los retos que tenemos en el país, en eso estoy concentrado, en eso y en el diálogo con los militantes”.



Respecto al precio de las gasolinas enfatizó que se liberó el precio “y hoy se determina conforme a condiciones internacionales”. El precio de la gasolina ya no lo determina el gobierno, legalmente, desde hace más de dos años.



Se refirió a la situación de las universidades públicas y señaló que el apoyo tiene que ser acompañado por medidas que permitan corregir de manera estructural el reto que representan.