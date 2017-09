Legisladores pueden considerar iniciativa del presidente sobre fiscal: Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en el tema del fiscal general “lo que creemos es que se debe de aplicar la ley. Hoy hay un mandato. Si la iniciativa del presidente la consideran o no, es decisión de los legisladores”.



Entrevistado al término de la inauguración del 164 Periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde refrendó el compromiso del gobierno mexicano de respaldar al Sistema Interamericano, aseveró su confianza en que en este tema se busque el acuerdo y se aplique la ley.



“Hemos dejado claro desde el gobierno de la República, que estamos dejando los procesos que corresponden al Legislativo en completa libertad, como debe de ser y como ha sucedido durante los cinco años de este gobierno”.



Subrayó que lo que se ha hecho “es mostrar total respeto a este proceso, y lo que sí creemos es que como en éste y otros temas, debiera de ya buscarse un acuerdo, debiera de ya aplicarse la ley”.







Explicó que al no asistir al Congreso durante la entrega del V Informe de Gobierno no significa un distanciamiento con el Legislativo, fue más bien porque “ellos estaban en la búsqueda de acuerdos para lograr instalar la Mesa Directiva, cosa que no se alcanzó, y yo no quise interferir en este proceso que se estaba llevando a cabo”.



Cuestionado sobre el conflicto panista, comentó su respeto a esa fracción partidista tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.



Apuntó que hay una agenda bastante importante y para desahogarla necesitan ocupar todos los días de este periodo de sesiones “Así que yo creo que van a, y deben además, de alcanzar algún acuerdo para que la Cámara trabaje como debe de ser”.



Al referirse al evento de la CIDH, destacó que México ha podido dar cuenta de los avances logrados en materia de derechos humanos y que en el tema de tortura por un lado, y la de desaparecidos, “estamos trabajando, ya prácticamente está terminada (la ley), es una iniciativa que estoy seguro va a lograr el mayor de los acuerdos entre todas las y los legisladores, y que va a servir mucho para los mecanismos que se requieren aquí, de búsqueda, de localización y de clasificación incluso de las personas cuando estas no son localizadas o son desaparecidas.



Comentó también que a tres años del caso Ayotzinapa “nosotros hemos venido acatando todos los señalamientos, todas las recomendaciones, hemos mostrado toda la disposición. Nosotros queremos que quede completamente satisfecho por parte de todos, y me refiero del Estado mexicano en su conjunto, lo que se defina respecto a estas investigaciones”.