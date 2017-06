Legisladores PAN y PVEM lamentaron decisión de Trump sobre acuerdo climático

La mayoría d e los diputados y senadores s no cuentan con preparación para legislar. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lamentaron la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París.



El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés afirmó que el retiro de Estados Unidos del acuerdo es una más de las actitudes soberbias e irresponsables del presiente de ese país.



“Es parte de la falta de compromiso, de visión de largo plazo del país que más contamina en el planeta y que ahora por intereses económicos se quieran retirar. Es una falta de responsabilidad para con los estadounidenses y con el mundo entero. Es una más de las actitudes soberbias de Trump y una decisión poco responsable”, dijo.



Agregó que “seguramente es una acción que realiza Trump en la búsqueda de cumplir lo que en su momento, de forma populista ofreció a los estadounidenses, pero sí es preocupante que Estados Unidos, el país que más contamina, se salga del Acuerdo de París”.



A su vez, la senadora panista, Laura Rojas coincidió en que el anuncio “no solo es decepcionante sino irresponsable y hacemos un atento llamado a la reconsideración”.



Lamentó la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos pues dijo que es una acción innecesaria tendrá efectos negativos en el mundo.



Recordó que el combate al cambio climático es uno de los retos más importantes en la actualidad, por las severas implicaciones que tiene como la disminución de bosques, cambios en los patrones meteorológicos y aumento en el nivel del mar, su impacto en el desarrollo humano, en particular en la población más pobre, así como sus efectos adversos en la economía y en la vida de las personas y comunidades.



“Es necesario actuar de manera inmediata para frenar sus consecuencias y tomar medidas para que las actividades económicas sean más sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente”, puntualizó.



Para el senador del PVEM y vocero de ese partido, Carlos Puente Salas, lamentó el hecho pues “se trata del segundo país con mayor número de emisiones contaminantes a la atmósfera”.



Resaltó que el Acuerdo de París es una de las políticas internacionales más importantes para combatir el cambio climático y proteger al planeta de las emisiones contaminantes que tanto daño hacen a los seres vivos.



Incluso, recordó que existen estudios científicos que demuestran la existencia del cambio climático y sus repercusiones, pero sobre todo de las implicaciones que tiene para el mundo no tomar las medidas adecuadas para hacerle frente.



Está comprobado, dijo, que la protección al medio ambiente no está peleada con el crecimiento económico; al contrario, en la actualidad las inversiones, innovaciones tecnológicas y formación de capital humano se están dirigiendo a las energías limpias.