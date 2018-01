Legal, que familiares de gobernadores sean candidatos: Granados

VERACRUZ.- El dirigente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, dijo que es legal que familiares de gobernadores o ex gobernadores sean candidatos.



Con esto, tanto el hijo del gobernador de Veracruz, como la esposa de Rafael Moreno Valle en Puebla, pueden registrarse como candidatos a la gubernatura de esas entidades.



"No es un requisito de elegibilidad que esté señalado por la Constitución, por tanto no es ilegal", comentó.



Durante su visita a Veracruz para acompañar a Miguel Ángel Yunes Márquez a su registro como precandidato, no descartó que personajes como Javier Sicilia, Denise Dresser y Emilio Álvarez Icaza pudieran ser postulados.



Y es que dijo, como coalición tienen claro que la sociedad civil debe tener representación para ser capaces de materializar los acuerdos.



También consideró que la campaña del candidato de Morena a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha estancado y no cuenta ya con capacidad de crecimiento. En cambio, la campaña del candidato de su coalición, Ricardo Anaya, "sube como la espuma".