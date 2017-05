Le extiendo la mano a AMLO para el 2018: Juan Zepeda

A pesar de sus errores que le han costado en dos ocasiones perder la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador debe considerar una alianza de las izquierdas de cara al 2018, indicó el abanderado del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda en La Nota Dura.



Al dialogar con Javier Risco, el exalcalde de Nezahualcóyotl expuso que el político tabasqueño debe dejar a un lado su tono autoritario y unilateral ya que si piensa ir sólo con Morena en las próximas elecciones presidenciales año no ganará.



En ese sentido, dijo que el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional utilizó un tono amenazante para que declinara su candidatura en favor de Delfina Gómez.







“Andrés Manuel me subió al ring y yo por dignidad le respondí”, abundó Zepeda quien recordó que en las elecciones del 2012 le ayudó al experredista a ganar en Nezahualcóyotl, cuando Zepeda contendió por la presidencia municipal de esa localidad.



A su vez, Zepeda desdeñó las críticas efectuadas por varios compañeros del sol azteca como Pablo Gómez y Leonel Godoy en el sentido que no podrá ganar la gubernatura mexiquense, porque se trata de “políticos de escritorio” que no están hechos en las calles.



Por otra parte, el aspirante al Estado de México dijo que a unos días de efectuarse los comicios, varias encuestas ya lo ubican a un punto de la morenista Delfina Gómez, por lo que se mantiene en la pelea por la gubernatura.



Finalmente, el abanderado del partido del sol azteca al Estado de México comentó que el enemigo número uno en la entidad es el PRI por lo que llamó a los votantes mexiquense para cambiar el rumbo de la entidad el 4 de junio.