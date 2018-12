Layda Sansores encabeza demolición de obra irregular en Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, supervisó el inició de demolición de una edificación que excedía el límite permitido de área y altura, y aseguró que no se ha vuelto a autorizar, en lo que lleva su gestión, ninguna obra irregular, y combatirá a los cárteles inmobiliarios.

“No se volvió a autorizar ninguna construcción de este tipo, estamos tratando de combatir todas las acciones que sean posibles, en estos dos meses y medio hemos combatido construcciones irregularidades”, afirmó en entrevista.

Acompañada de personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y en coordinación con personal del Instituto de Verificación Administrativa (invea), Sansores San Román llegó a la calle Estorninos número 94, de la colonia Lomas de las Águilas, donde evidenció que se construyeron tres niveles en una zona de barrancas, sin los permisos ni requerimientos técnicos para desarrollar dicho proyecto.

En 2015, vecinos de la zona habían emitido la primera denuncia, sin que fuera atendida por la administración anterior; por lo que volvieron a ingresar la denuncia a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, y lograron la clausura, con apoyo del INVEA, de la obra por no cumplir con lo establecido en los permisos otorgados.

La demolición se dio en 40 por ciento aproximadamente de lo ya construido (una construcción de mil metros cuadrados) para generar las condiciones necesarias para una ocupación segura. De acuerdo con la alcaldesa, el costo de la demolición corrió a cargo de los dueños del inmueble.

Explicó que en su restitución la obra deberá presentar un 70 por ciento de construcción y 30 por ciento de área libre, dicha construcción volverá a ser revisada por el comité vecinal, autoridades de la alcaldía y el INVEA, así como combatirá a los “cárteles inmobiliarios”.

También, la alcaldesa de Álvaro Obregón detalló que antes de que llegara a ese cargo, los policías cuidaban a los delincuentes y no a la ciudadanía, por lo que ha tomado el tema de la seguridad como la prioridad en su gobierno.

“Estaba abandonada la seguridad, se volteaba la mirada para otro lado, no estaban los policías donde estaba el delito, sino donde estaba el negocio, cuidando los 604 puestos de narcomenudeo que tenemos. Ahora ya empezamos, incluso dialogando con estos narcomenudistas que son de la santa muerte… Entre la mano dura y el dialogo estamos tratando de bajar los índices delictivos porque me parece que no va a aumentar porque lo que está aumentando es la denuncia”, afirmó.