Las mejores frases de la llamada de Trump y Peña

El periódico estadounidense The Washington Post publicó este jueves una transcripción de una llamada que tuvieron en enero los presidentes de México y Estados Unidos.



En la charla se trataron temas como el muro fronterizo que pretende Trump, el comercio, y el narcotráfico.



En la llamada, Trump amenazó con un impuesto fronterizo, instó a Peña a dejar de decir que México no pagará por el muro, aunque al final su tono fue suave y amistoso.



Aquí te dejamos una selección de frases:



EL MURO



“Permítame cambiar al español para estar más cómodo”, dijo el presidente Peña Nieto al inicio de la conversación.



“Esto no es una diferencia personal”, dijo Peña Nieto a Trump por el tema del muro que pretende el estadounidense.



“Es totalmente inaceptable para los mexicanos pagar por el muro”, dijo Peña a Trump sobre el mismo tema.



“Se trata de un tema relacionado con la dignidad de México y del orgullo nacional de mi país. Dejemos de hablar por ahora del muro”, dijo Peña tras la petición de Trump de dejar de decir que no pagará por él. Ambos acordaron que no hablarían del muro, pero poco tiempo después Trump rompió el acuerdo.



“El mejor muro virtual que podemos construir entre nuestros dos países es asegurarnos de que ambos países tengan desarrollo económico”, dijo Peña al pedirle a Trump que busquen una solución entre las dos naciones.



“Si usted va a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más, porque no puedo vivir con eso”, dijo Trump al pedirle a Peña que dejara de decir que no pagarán por el muro.



“Lo creas o no, ésta es la cosa menos importante de la que estamos hablando, pero políticamente ésta podría ser la conversación más importante", dijo Trump sobre el muro.



COMERCIO



“Te considero un amigo y considero a Luis (Videgaray) un hombre muy inteligente”, dijo Trump a Peña.



“Fue sólo por la relación muy buena que Jared Kushner tiene con Luis que estos dos decidieron reunirse y hablar, pero yo no estaba realmente a favor de esa reunión”, dijo Trump a Peña sobre la visita que realizó a México en agosto del año pasado en plena campaña.



“Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60,000 mdd. Y ya no tendremos esos déficits (…) Tenemos un país que ha sido liderado por gente que no tiene entendimiento de negocios”, dijo Trump al amenazar con poner un impuesto fronterizo.



“He estado diciendo que quería imponer impuestos a la gente que nos trataba injustamente en la frontera y México nos trata injustamente”, dijo Trump al reiterar que tomaría medidas por lo que considera una injusta relación comercial con México.



“Si no podemos negociar un acuerdo, quiero decirle que vamos a poner un impuesto muy importante en la frontera”, dijo Trump a Peña volviendo a tratar los temas comerciales.



NARCOTRÁFICO



“Sé que este es un grupo difícil de gente y tal vez su ejército tiene miedo de ellos, pero nuestro ejército no tiene miedo”, dijo Trump a Peña al ofrecerle ayuda con los cárteles de la droga



“Sus ciudadanos están siendo asesinados en todos lados, sus policías reciben disparos en la cabeza y sus hijos están siendo asesinados. Y los eliminaremos”, dijo Trump a Peña sobre el tema los narcotraficantes.



FINAL AMABLE



“Es usted y yo contra el mundo, Enrique, no lo olvide”, dijo Trump a Peña al final de la charla, cuando se suavizó el tono y hablaron de cooperación en beneficio de ambas naciones



“Quiero que seas tan popular que tu pueblo pida una enmienda constitucional para que puedas volver a gobernar otros seis años”, dijo Trump a Peña en el mismo ánimo amable.



“En realidad lo único que me interesa es que ambas naciones lo hagan bien, para su gobierno, para usted, y para que realmente tengamos una relación amistosa y constructiva”, dijo en respuesta Peña.