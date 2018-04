Las fallas del gobierno de Calderón en seguridad, según el asesor de Margarita Zavala

El sexenio de Felipe Calderón registró dos fallas en seguridad, de acuerdo con Alejandro Hope, asesor de Margarita Zavala en materia de seguridad.

“Una, el sistema de justicia no se fortaleció como debía de ser. De todas las dependencias de seguridad y justicia federales, la única que no creció su presupuesto fue la PGR, se debilita la PGR, se ve desbordada por el incremento de los detenidos y se tiene un fracaso rotundo, ejemplo el de Michoacán”, indicó el experto en entrevista con Javier Risco para el programa La Nota Dura.

Señaló que otro de los errores fue que no se resolvió la relación conflictiva entre estado y federación en materia de seguridad.

“Los problemas de diseño en materia de seguridad persistieron y hubo una relación tensa, poco colaborativa en todo lo largo del sistema”.

Añadió que se generaron incentivos perversos, ya que en lugar de que se les diera a los gobiernos estatales desarrollar sus propias capacidades de defensa, el gobierno federal realizaba los operativos.

Hope indicó que Margarita Zavala lo cuestionó sobre esto y que ella tiene una visión crítica de lo que se hizo o se dejó de hacer en el sexenio de su esposo.

“Ella no quiere hacer una copia mecánica de lo que hizo su marido” en materia de seguridad, indicó Hope.

Señaló que la crisis de seguridad que vive actualmente México no se resuelve en un sexenio y que tomará décadas, pero eso no significa que no se puedan dar resultados de forma inmediata y señaló que por eso la candidata independiente tiene cinco propuestas en ese rubro.

1. Concentrar recursos en la persecución del grupo criminal más violento.

“No sabemos cuál es, queremos que sea una especie de concurso, al idea es que concursen en ser menos violentos que el de enfrente para no ponerse la diana en la espalda y no ser el blanco del gobierno. Esto se conoce como disociación focalizada”, indicó el especialista.

2. Crear corredores carreteros seguros.

“No se puede resolver en todo el país, pero sí se pueden escoger algunos donde se pueden garantizar ciertas condiciones de seguridad”, señaló.

3. Hacer intervenciones masivas del tipo ‘Todos somos Juárez’ en una o dos ciudades.

“Replicar el modelo. Planteamos de manera tentativa Tijuana, que ha tenido un incremento brutal en los niveles de violencia y León, Guanajuato, ahí hay un problema muy serio vinculado con huachicol”, dijo.

Señaló que ese programa significa una intervención de las fuerzas armadas y ha demostrado una baja en la delincuencia.

4. Hacer operativos encubiertos antiextorsión.

“Que se creen negocios fachada en zonas muy afectadas por la extorsión, que llega el extorsionador, intenta cobrar el piso y ¡pum!, además tiene chanfle, en ese momento la autoridad lo anuncia y dice que tiene cientos (negocios fachada)”, señala.

5. Atraer al ámbito federal todos los casos de feminicidios.

Intervenir en giros negros de trata y trabajar con las empresas en transporte seguro para las mujeres.