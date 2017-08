Las extorsiones son una práctica común: alcalde de Mazatepec, Morelos

CUERNAVACA.- Jorge Toledo Bustamante, quien aparece en un video cuando es víctima de un intento de extorsión por parte de un grupo de la delincuencia organizada, dijo que prácticamente todos los presidentes municipales de Morelos están siendo hostigados por narcotraficantes para que paguen una cuota y les permitan trabajar.



El alcalde, -por segunda vez-, de Mazatepec, admitió ser la persona que aparece en la grabación donde al principio se niega a aportar los cinco millones que le solicitan, pero después de que lo someten y amagan con asesinarlo ahí mismo, termina por ofrecer “ a ver cuánto juntamos”.



“El lugar a donde me llevaron es un lugar que está escasamente a 300 metros de la zona urbana del propio municipio de Mazatepec. En ese lugar no tan solo me llevaron a mí, tengo entendido que llevaron a 11 presidentes y presidentas municipales para tratar el tema de lo que les teníamos que pagar a la delincuencia organizada”, dijo.

El edil no quiso revelar si accedió a contratar como funcionario del ayuntamiento a una persona “con estudios” que sería el enlace entre el grupo de Los Rojos y su administración.



“En este caso, a mí solamente, puedo decir que me han estado molestando que quieren cinco millones de pesos y es lo único que te puedo decir, ojalá me comprendas, la situación está muy delicada y ya serán las autoridades las que tomen cartas en el asunto”, comentó.



Será hasta hoy cuando el alcalde de Mazatepec declare ante la Fiscalía General del Estado y solicite protección para él y su familia.



Aunque evadió dar los nombres de los alcaldes que en diciembre del 2015 fueron requeridos para aportar una cuota al grupo de Los Rojos que encabeza Santiago Mazarí Hernández alias El Carrete, se dice que la alcadesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, rechazó el trato pues ya se había comprometido con Guerreros Unidos a quienes les entregó la concesión del servicio de grúas y corralón.



Mota Ocampo fue asesinada el 1 de enero del 2016 en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Pueblo Viejo de Temixco, el primer día de su administración.