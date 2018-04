Las encuestas no son bolas de cristal, pero pueden acercarse al resultado final de las elecciones

Las encuestas que realizan medios de comunicación como El Financiero Bloomberg, Reforma y EISA no son bolas de cristal que puedan adivinar al ganador de la elección presidencial, pero sí pueden acercarse al resultado final.

"Al final, más allá de si es pronostico o no, la encuesta trata de hacer una referencia a lo más cercano, si resultan exactas se ven como ejercicios casi de bolsa de cristal, que no lo son, pero si se equivocan dicen 'ya ven', 'no sirven', 'son chafas', y ahí hay que buscar qué pasó", indicó Alejandro Moreno, responsable de encuestas y estudios de El Financiero, en una mesa de debate con Javier Risco en La Nota Dura.

Al respecto, Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de EISA, indicó que luego del primer debate presidencial en el que participaron José Antonio Meade, de la coalición 'Todos Por México; Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; Ricardo Anaya de 'Por México al Frente' y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' hay incertidumbre sobre cómo esto pudo haberlos afectado en las encuestas.

"Tenemos incertidumbre de si las cosa siguen igual, precisamente por eso es la democracia, las encuestas son buenas guías de una cueva oscura pero no nos van a decir quién va a ganar y el elector tiene el derecho a cambiar su posición el día de la elección, así haya contestado otra cosa en la encuesta", indicó de la Peña.

Aunque, Lorena Becerra, responsable de encuestas de diario Reforma, indica que de acuerdo con las encuestas realizadas por ese medio antes del debate AMLO tenía ventaja sobre sus rivales.

"Estamos viendo que AMLO tiene una ventaja antes del debate, con Meade lo que estamos viendo es que se está cayendo en los estados, y Anaya está tratando de posicionarse", señaló.

Los tres responsables de encuestas coincidieron en que está será una elección que no se parecerá a ninguna otra, ya que los electores cuentan con múltiples fuentes de información y están cambiando su decisión constantemente.

"Vamos a ver un fenómeno diferente incluso por los votantes nuevos, por los votantes de menos de 37 porque sus fuentes de información son variadas, redes sociales. El electorado es dinámico, bursátil, para mi esta elección no se parece a otra", señaló Becerra.

Al respecto, Moreno indicó que el encuestador no sabe quién va a ganar, ya que la capacidad de las encuestas es limitada.

"Es fascinante, es muy emocionante, te sales con un grupo de gente capacitada, comprometida de preguntarle a la gente su estado de animo, de opinión, dicen 'si las elecciones fueran hoy por quién votarías'", señaló.

"Nuestra capacidad es miope porque la elección no es éste domingo, pero no nos queda más que seguir encuestando, a lo mejor después del debate algo pasó algo, se movió", señaló.